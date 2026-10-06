MHP Sinop İl Başkanı Çınar'ın açıkladığı raporda yolculuk 35-40 dakikaya ulaşabiliyor - Son Dakika
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MHP Sinop İl Başkanı Çınar'ın açıkladığı raporda yolculuk 35-40 dakikaya ulaşabiliyor

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MHP Sinop İl Başkanı Çınar\'ın açıkladığı raporda yolculuk 35-40 dakikaya ulaşabiliyor
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Bir grup akademisyenin hazırladığı Sinop trafik raporu, MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar tarafından kamuoyuna açıklandı. Raporda çevre yolu, katlı otopark ve elektrikli ring önerilirken, yoğun saatlerde merkez-hastane-üniversite hattında yolculuk 35-40 dakikaya ulaşabiliyor.

Bir grup akademisyen tarafından hazırlanan ve MHP Genel Merkezi'ne de ulaştırılan Sinop trafik raporu, MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda çevre yolu, alternatif giriş-çıkış güzergahları, katlı otopark ve elektrikli ring hatları önerildi.

Bir grup akademisyen tarafından hazırlanan "Sinop'ta Trafik Yoğunluğu, Alternatif Ulaşım Çözümleri ve Sektörel Etkiler Raporu", MHP Sinop İl Başkanlığı binasında yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna aktarıldı. MHP Genel Merkezi'ne de ulaştırılan çalışmaya ilişkin açıklamayı İl Başkanı Hikmet Çınar okudu.

Raporda, yaz aylarında artan turizm hareketliliği ve gurbetçi dönüşlerinin kentteki trafik yükünü artırdığı, kent merkezine ulaşımın özellikle Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi güzergahında yoğunlaşmasının ulaşımı zorlaştırdığı belirtildi.

Trafik sorunu yılın geneline yayıldı

Çınar'ın okuduğu açıklamada, "Önceden yalnızca yaz sezonu ve resmi tatillerde yaşanan trafik sıkışıklığı, günümüzde artık yılın her döneminde devam eden bir sorun haline gelmiştir" denildi.

Trafik yoğunluğunun ambulans ve hasta nakil araçlarının ulaşımında gecikmelere neden olduğu, otopark yetersizliği ve çift sıra parkların trafik akışını olumsuz etkilediği ifade edildi. Raporda, merkez ile hastane ve üniversite arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik güzergahta yolculuk süresinin yoğun saatlerde 35–40 dakikaya ulaşabildiği kaydedildi.

Çevre yolu ve elektrikli ring önerisi

Çözüm önerileri arasında güney veya kuzey çevre yolu yapılması, Sinop–Ayancık bağlantısının güçlendirilmesi ve alternatif güzergahlar için tünel ile viyadük seçeneklerinin fizibilite çalışmalarına alınması sıralandı.

Şehir içi ulaşımda ise akıllı kavşak sistemleri, park düzenlemeleri ve katlı otopark yatırımları önerildi. Merkez, plajlar, üniversite ve havaalanını kapsayan elektrikli ring hatlarının oluşturulması, turistik noktalarda "park et, devam et" uygulamasının hayata geçirilmesi istendi. Tramvay ve teleferik seçeneklerinin de değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Ulaşım yatırımlarının turizm, savunma lojistiği, sanayi ve enerji faaliyetleri açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Sinop'un tek giriş-çıkış yoluna bağımlılığı, sürdürülemez bir trafik yükü oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Raporda, kısa vadede trafik ve park düzenlemelerinin, orta vadede çevre yolu ile otopark projelerinin, uzun vadede ise alternatif giriş-çıkış bağlantılarının önceliklendirilmesi önerildi.

Kaynak: İHA
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