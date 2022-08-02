MHP'li Bulut, kuraklık yaşanan Kazova bölgesinde sulama kanallarının incelenmesini istedi - Son Dakika
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MHP'li Bulut, kuraklık yaşanan Kazova bölgesinde sulama kanallarının incelenmesini istedi

02.08.2022 16:44
MHP'li Bulut, kuraklık yaşanan Kazova bölgesinde sulama kanallarının incelenmesini istedi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Almus Barajı suyunun elektrik santrallerince ölçüsüz kullanılması sonucu Kazova bölgesinin tarihinin en büyük kuraklığı ile karşı karşıya olduğunu belirterek, sulama kanallarının yerinde incelenmesini istedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Almus Barajı suyunun elektrik santrallerince ölçüsüz kullanılması sonucu Kazova bölgesinin tarihinin en büyük kuraklığı ile karşı karşıya olduğunu belirterek, sulama kanallarının yerinde incelenmesini istedi.

Bulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Almus Barajı'nın suyunun öncelikli olarak sulama ve içme suyunda kullanılması gerekirken bölgede kurulan elektrik santralleri tarafından yasaya, sözleşmeye ve düzenlemelere aykırı bir şekilde ölçüsüzce kullanıldığını ifade etti.

Devlet Su İşleri Müdürlüğünün defalarca yazılı uyarıda bulunmasına rağmen şirketlerin geri adım atmadığını söyleyen Bulut, köylünün susuzluğa mahkum edildiğini belirtti.

Bu durumun çiftçilerin iflasıyla sonuçlanabileceğine işaret eden Bulut, "İvedi bir şekilde yetkililerimizin sulama kanallarını yerinde incelemesi gerekiyor. Bu iki aylık kritik süreç içerisinde jandarma personelimizin sulama kanallarının güvenliğinde aktif rol alması, 24 saat boyunca sulama kanallarının ve kapaklarının güvenliğini bir an evvel teminat altına alması, suyun köylülere ulaşmasını temin etmesi gerekiyor." dedi.

Bulut, bölgede tarımsal zararın 1 milyar lirayı aşabileceğini savunarak, oluşacak zarardan bu şirketlerin sorumlu olacağını söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'li Bulut, kuraklık yaşanan Kazova bölgesinde sulama kanallarının incelenmesini istedi - Son Dakika

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