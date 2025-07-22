MHP\'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar\'dan Bahçeli\'ye sürpriz ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bağımsız başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin kamuoyuna yansıması, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR, ŞANLIURFA'YA DAİR BİLGİ PAYLAŞIMI

Nezaket ziyareti kapsamında Gülpınar, Devlet Bahçeli'ye Şanlıurfa'da yürütülen yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Misafirperverliği nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür eden Gülpınar'ın bu görüşmesi, dikkatli gözlerden kaçmadı.

"MHP'YE Mİ GEÇİYOR?" İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Mehmet Kasım Gülpınar, geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti. Bağımsız olarak görevini sürdüren Gülpınar'ın Bahçeli ile yaptığı bu görüşme, "MHP'ye mi geçiyor?" sorularını da beraberinde getirdi. Ziyaretin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da, siyasi kulislerde bu görüşme olası bir parti değişiminin sinyali olarak yorumlandı.

ANKARA TEMASLARI DEVAM EDECEK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi ve yerel yönetim arasında etkili bir iletişim kurma amacıyla Ankara temaslarını sürdüreceği belirtiliyor. Gülpınar'ın başkent ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

AK PARTİ'YE KAPILARI KAPATMIŞTI

Gülpınar, daha önce verdiği bir röportajda "AK Parti'ye de geçmem, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de. Bağımsız kalacağım. Halk beni bir partiye geçeyim diye oyunu vermedi. Bütün kesimler oy verdi. Bir kere onların görüşü alınmadan adım atılmaz. Ama ben sözlerimle kendimi bağladım, bitti o iş" ifadelerine yer vermişti.