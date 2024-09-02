MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Politika

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, Yıldırım ilçesinde bulunan 71 mahalle muhtarı ile düzenlediği kahvaltı programlarında biraraya geldi. Buluşmalarda mahalle ve ilçe sorunları ele alındı ve çözüm için istişarelerde bulunuldu.

02.09.2024 11:57
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MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, Yıldırım ilçesinde bulunan 71 mahalle muhtarı ile 8 bölgede düzenlediği kahvaltı programlarında biraraya geldi.

Mahalle ve ilçe sorunlarının ele alındığı buluşmalarda, çözüm için istişarelerde bulunuldu. Seçim çalışmaları dışında da her mahalledeki vatandaşlarla biraraya geldiklerini belirten MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dinlemek, taleplerini yerine getirmek için üstün özverili ve azimli bir çalışma içindeyiz. Bu anlamda muhtarlarımız ile gönül bağımızı güçlendirmek adına her fırsatta birarada bulunuyoruz. Önce ülkem ve milletim diyerek çıktığımız bu kutlu yolda her bir talep, istek veya şikayet bizim için önem arz etmektedir. Yıldırım'ın her sokağında hemşehrilerimizin hak ettikleri kaliteli hayat alanlarına kavuşmasını etkin hizmet almasını önemsiyoruz" dedi.

Taşçı, MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı olarak, meclis üyeleri ile birlikte Yıldırımlı hemşehrilerinin taleplerini meclis gündeminde soru önergesi olarak sunacaklarını ve önergelerin sonucunu özveri ile yakından takip edeceklerini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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