MHP, Ziya Gökalp'i 100. Yılında Anacak

Politika

MHP, Türk sosyolojisinin kurucusu ve Türk milliyetçiliğinin en önemli düşünürlerinden Ziya Gökalp'i, vefatının 100. yılında bir dizi etkinlikle anacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından, Gökalp'in hayatı, eserleri, ilmi ve fikri mirasını konu alan "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp" isimli 3 ana başlıktan oluşan sempozyum düzenlenecek.

Sempozyum kapsamındaki bu etkinliklerden ilki Gökalp'i anlatan paneller dizisi, ikincisi ise Gökalp'in el yazması eserleri, fotoğrafları ve şiirlerinin yer aldığı sergi olacak.

TASAV'ın üçüncü etkinlikte ise Gökalp'in hayatını, kültür ve sanata katkılarını, fikir, düşünce ve eserleri ile Türk milliyetçiliğinin önemli düşünürlerinden biri olma vasfını öne çıkaran TASAV tarafından hazırlanan 3 kitap tanıtılacak.

26 Ekim Cumartesi günü MHP Genel Merkezi'nde yapılacak sempozyumun ardından sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Program çalışması 6 ay önce başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu, programın amacına ve içeriğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziya Gökalp'in Türk fikir ve düşünce hayatına yön veren önemli isimlerden biri olduğunun altını çizdi.

Programı Gökalp'in vefatının 100. yılı dolayısıyla hazırladıklarını ifade eden Aksu, "TASAV olarak bu önemli fikir adamının hayatını, eserlerini konu alan, bunları geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bir çalışma yapmayı öngördük. Onun Diyarbakır'dan Ankara'ya uzanan kısa ömründe Türk milletinin birliği, beraberliği için Türk fikir dünyasına, kültür hayatına, sosyolojisine, antropolojisine, iktisadına katkılarını anlatmak amacıyla bir sempozyum düzenleyeceğiz." dedi.

Aksu, programa ilişkin çalışmaların 6 ay öncesinden başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Ziya Gökalp milliyetçiliği bir ırka, etnik kökene dayandırmayan bir kültür milliyetçiliği olarak ortaya koymuştur. Birleştirici bir unsur olarak milliyetçiliği ifade etmiştir. Bugün Ziya Gökalp'i bütün yönleriyle yeniden düşünmek fikirlerini ve eserlerini geniş kitlelere ulaştırmak önemlidir. Yapacağımız etkinliklerle onun fikir dünyasını ve eserlerini geniş kitlelere ulaştırmayı, anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."