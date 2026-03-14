Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Midyat\'ta 2 milyar 660 milyon liralık yatırımların açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mardin'in Midyat ilçesinde toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 660 milyon lira olan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Midyat Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Midyat'ta hayata geçirilen projelerin kentin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Tüm yatırımların ortak hedefinin Midyat'ı her alanda daha güçlü bir şehir haline getirmek olduğunu belirten Yılmaz, resmi açılışını gerçekleştirdikleri projelerin toplam yatırım büyüklüğü 2 milyar 660 milyon lirayı bulmakta olduğunu, bir ilçe belediyesinin bunu yaptığını görmek çok sevindirici, bazı belediyelere de örnek olur ifadelerini kullandı.

Belediyelerin en önemli görevlerinden birinin yatırım yapmak olduğunu söyleyen Yılmaz, yatırım yapılmadığında bir süre geçmişten gelen birikimle idare edilebileceğini ancak bunun sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Yılmaz, "Yatırım yapmadan bir yere kadar gideceksiniz. Bir süre sonra bu sorunlarla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla sizin yatırıma bu kadar kaynak ayırmanız, yatırım yapmanız Sayın Başkan, çok kıymetli. İnşallah dediğim gibi başkalarına da örnek olur. Şu anda devam eden yatırım da 3,6 milyar. Bir ilçe belediyesi, bakın hakikaten iftihar ettik. Bu tablo Midyat için ortaya konulan yerel yönetim vizyonunun ne denli güçlü olduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Midyat Belediyesi tarafından tamamlanan yatırımların kente önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Işıkhan, "Midyat Belediyemiz tarafından tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2,6 milyar lirayı aşan 23 projeyi bugün sizlerin hizmetine sunacağız inşallah. Midyat'ı modern bir geleceğe hazırlarken tarihini ve ruhunu koruyan bu yatırımların her biri Midyatlı kardeşlerimin yaşam kalitesini bir üst noktaya taşıyacaktır. Yaklaşık 40 milyon lira yatırım bedeline sahip olacak merkez binasının 800 metrekare kapalı alana sahip modern bir yapı olarak hizmet verecek. Bu merkezle birlikte Midyatlı hemşehrilerimiz sosyal güvenlik işlemlerini artık çok daha konforlu ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. SGK hizmetlerinin önemli bölümü dijital ortamda sunuldu. E-devlet üzerinden 181 farklı hizmet sunduk ve bu nedenle en çok ziyaret edilen bakanlıklardan biri olduk" diye konuştu.

Konuşma ve okunan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ve davetliler katıldı. - MARDİN