Mike Waltz BM Büyükelçisi Adayı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un, BM Büyükelçisi olarak aday gösterildiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi olarak aday göstereceğini duyurdu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Mike Waltz'u Birleşmiş Milletler'deki bir sonraki ABD Büyükelçisi olarak aday göstereceğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Savaş meydanında üniforma giydiği zamandan, Kongre'de ve Ulusal Güvenlik Danışmanım olarak geçirdiği zamana dek Mike Waltz, ülkemizin çıkarlarını her şeyden önce tutmak için çok çalıştı. Yeni görevinde de aynısını yapacağını biliyorum. Bu arada Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dışişleri Bakanlığı'ndaki güçlü liderliğini sürdürürken Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapacak. Birlikte, Amerika'yı ve dünyayı tekrar güvenli kılmak için yorulmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.