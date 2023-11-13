Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde bulunan Bayraktepe'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yarıya indirilen devasa Türk bayrağının hala göndere çekilmemesi tepki çekmeye başladı.
Ulusal yas gününde anlamlı bir şekilde yarıya indirilen Türk bayrağı, gün sonunda tekrar göndere çekilmesi gerekirken Milas Belediyesi tarafından bu yapılmadı. Aradan günler geçmesine rağmen Milas Güneş Mahallesi'ndeki bayrağın hala yarıda olması dikkatlerden kaçmadı.
İlçede yaşayan vatandaşlar, bu durumu ihmal ve saygısızlık olarak değerlendirerek, bayrağın bir an önce göndere çekilmesi için yetkililere çağrıda bulundular.
Son Dakika › Politika › Milas'ta Türk bayrağının 10 Kasım'dan sonra hala göndere çekilmemesi tepki çekti - Son Dakika