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Milas'ta Türk bayrağının 10 Kasım'dan sonra hala göndere çekilmemesi tepki çekti - Son Dakika

Milas'ta Türk bayrağının 10 Kasım'dan sonra hala göndere çekilmemesi tepki çekti

Milas\'ta Türk bayrağının 10 Kasım\'dan sonra hala göndere çekilmemesi tepki çekti
13.11.2023 22:55  - Güncelleme: 00:20

Milas'ın Güneş Mahallesi'nde bulunan devasa Türk bayrağı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yarıya indirilmesine rağmen hala göndere çekilmemiş durumda. Vatandaşlar, bu durumu ihmal ve saygısızlık olarak değerlendirerek bayrağın bir an önce göndere çekilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde bulunan Bayraktepe'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yarıya indirilen devasa Türk bayrağının hala göndere çekilmemesi tepki çekmeye başladı.

BAYRAĞI YARIDA UNUTTULAR

Ulusal yas gününde anlamlı bir şekilde yarıya indirilen Türk bayrağı, gün sonunda tekrar göndere çekilmesi gerekirken Milas Belediyesi tarafından bu yapılmadı. Aradan günler geçmesine rağmen Milas Güneş Mahallesi'ndeki bayrağın hala yarıda olması dikkatlerden kaçmadı.

İLÇE HALKI YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

İlçede yaşayan vatandaşlar, bu durumu ihmal ve saygısızlık olarak değerlendirerek, bayrağın bir an önce göndere çekilmesi için yetkililere çağrıda bulundular.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Milas'ta Türk bayrağının 10 Kasım'dan sonra hala göndere çekilmemesi tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta Türk bayrağının 10 Kasım'dan sonra hala göndere çekilmemesi tepki çekti - Son Dakika
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