Milas\'ta Türk bayrağının 10 Kasım\'dan sonra hala göndere çekilmemesi tepki çekti

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde bulunan Bayraktepe'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yarıya indirilen devasa Türk bayrağının hala göndere çekilmemesi tepki çekmeye başladı.

BAYRAĞI YARIDA UNUTTULAR

Ulusal yas gününde anlamlı bir şekilde yarıya indirilen Türk bayrağı, gün sonunda tekrar göndere çekilmesi gerekirken Milas Belediyesi tarafından bu yapılmadı. Aradan günler geçmesine rağmen Milas Güneş Mahallesi'ndeki bayrağın hala yarıda olması dikkatlerden kaçmadı.

İLÇE HALKI YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

İlçede yaşayan vatandaşlar, bu durumu ihmal ve saygısızlık olarak değerlendirerek, bayrağın bir an önce göndere çekilmesi için yetkililere çağrıda bulundular.