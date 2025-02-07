Milas'ta Kadastro Çalışmalarına Tepki

Politika

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla'nın Milas ilçesindeki Çallı Mahallesi ile diğer mahallelerde başlatılan kadastro çalışmasının vatandaşlarda endişeye neden olduğunu savundu.

Ergun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yıllardır Çallı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ev ve arazilerinin tapularına sahip olamadığını belirtti.

Bölgede başlatılan konut projesinde bazı konutların "kaçak" olduğu gerekçesiyle belediye tarafından yıkıldığını aktaran Ergun, daha sonra söz konusu mahallelerde kadastro çalışması yapıldığını dile getirdi. Ergun, kadastro çalışmasının vatandaşlarda endişeye neden olduğunu söyledi.

Vatandaşların yaşadığı yerler ile arazilerin sınırlarının değişmediğini savunan Ergun, kadastro çalışmasını kabul etmediklerini kaydetti.

Ergun, mevcut durum göz ardı edilerek yapılacak kadastro çalışmasının vatandaşların mülklerinin ve arazilerinin ellerinden alınacağı anlamına geleceğini savunarak, "Devletimiz, bu mahallelerde yüzyıllardır yaşayan vatandaşlarımızın topraklarını koruyarak bir çözüm üretme iradesini göstermelidir." dedi.