Bahçeli, "Bunlar alsa alsa vücutlarına mermi alır" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Bahçeli, "Bunlar alsa alsa vücutlarına mermi alır" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi

06.05.2023 22:49

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözlerine yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.

"ALSA ALSA VÜCUTLARINA MERMİ ALIRLAR"

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" ifadelerini kullandı.

KILIÇDARDAROĞLU'NDAN YANIT

Bahçeli'nin sözlerine CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Mafyalar, militanlar, SADAT'çılar, 5'li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye'yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!"

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Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, 'Bunlar alsa alsa vücutlarına mermi alır' dedi, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi - Son Dakika


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