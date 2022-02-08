Üye Girişi
Millet İttifakı görüşmelerinde anlaşmazlığın nedeni ortaya çıktı! DEVA Partisi ile İYİ Parti isim konusunda anlaşamamış - Son Dakika

Millet İttifakı görüşmelerinde anlaşmazlığın nedeni ortaya çıktı! DEVA Partisi ile İYİ Parti isim konusunda anlaşamamış

08.02.2022 18:17

6 partinin Parlamenter Sistem ve Millet İttifakı'nı genişletme amacıyla gerçekleştirdiği toplantılara İYİ Parti ve DEVA Partisi arasındaki anlaşmazlık damga vurdu. İki partinin ittifakın ismi konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddia edildi. DEVA isim değişikliğinden yana tavır koyarken, İYİ Parti ise değişikliğe sıcak bakmadı. Son kararın cumartesi yapılacak toplantıda çıkması bekleniyor, aksi takdirde oylama yöntemine gidilecek.

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin ittifaka katmak için görüşmeler gerçekleştirdiği 4 parti ile temasları sürüyor. İttifaka girip girmeyecekleri önümüzdeki günlerde belli olacak partilerden DEVA Partisi ile ittifakın ana partisi konumundaki İYİ Parti'nin isim konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddia edildi.

GELECEK PARTİSİ YENİ İSİM İSTİYOR

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre muhalefet kulislerinden edinilen bilgide altı parti liderinin ilk olarak ele alacağı konunun ittifakın yapısı olduğu belirtildi. Gelecek Partisi'nin sistem çalışmasından önce ittifaka yeni bir isim verilmesini ve kamuoyuna resmi açıklama yapılmasını istediği ifade edildi.

İYİ PARTİ KARŞI ÇIKIYOR

İsim değişikliği konusuna DEVA Partisi'nin de sıcak baktığı, İYİ Parti'nin ise bu konuya karşı çıktığı öğrenildi. Millet İttifakı'nın güçlü bir kurumsal yapıya kavuştuğunu ve seçmen tarafından benimsendiğini kaydeden İyi Parti kurmaylarının, bu nedenle isim değişikliğinin yarar getirmeyeceğini ilettiği bildirildi.

CHP, SAADET VE DP SESSİZ KALDI

CHP, Saadet Partisi ve DP'nin ise bu konuda bir tutum belirtmediği kaydedildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda daha önce yaptığı açıklamada, tüm partilerin ortak bir karar alması gerektiğini bildirdi.

CUMARTESİ GÜNÜ KRİTİK

Muhalefetin cumartesi günü ele alacağı bir diğer konu, ittifakın bileşenleri ile açıklamanın zamanlaması olacak. Kulislerde, DEVA Partisi'nin ittifaktan önce sistem çalışmasının kamuoyuna duyurulmasını istediği, Gelecek Partisi'nin ise sistem duyurusunun en son yapılması konusunda görüş bildirdiği ifade edildi.

GEREKİRSE OYLAMA YAPACAKLAR

İttifaka dahil olma sürecinin tamamlanmasını isteyen Ahmet Davutoğlu'nun, daha sonra ortak sistem çalışmasının halka anlatılmasını istediği dile getirildi. Cumartesi günü CHP'nin daveti ile bir araya gelecek liderlerin, gerekirse oylama yaparak bu konularda son kararı vereceği ifade edildi.

YORUMLAR
500

Millet İttifakı, Deva Partisi, Cumartesi, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Millet İttifakı görüşmelerinde anlaşmazlığın nedeni ortaya çıktı! DEVA Partisi ile İYİ Parti isim konusunda anlaşamamış - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:15 Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu
18:13 Kamyoncular yakıta gelen zammı protesto ediyor! Cumaya kadar kontak kapalı
17:58 Hasta ziyaretinde silahlı kavga! O anlar saniye saniye kamerada
17:51 Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı
17:39 Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı: Bu savaşı istiyor musun?
17:37 Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı
17:36 Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 18:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Millet İttifakı görüşmelerinde anlaşmazlığın nedeni ortaya çıktı! DEVA Partisi ile İYİ Parti isim konusunda anlaşamamış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement