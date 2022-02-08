Millet İttifakı görüşmelerinde anlaşmazlığın nedeni ortaya çıktı! DEVA Partisi ile İYİ Parti isim konusunda anlaşamamış - Son Dakika

Macron'u tüm dünyaya madara etti! İşte yılların kurdu Putin'in orada vermek istediği mesaj

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin ittifaka katmak için görüşmeler gerçekleştirdiği 4 parti ile temasları sürüyor. İttifaka girip girmeyecekleri önümüzdeki günlerde belli olacak partilerden DEVA Partisi ile ittifakın ana partisi konumundaki İYİ Parti'nin isim konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddia edildi.

GELECEK PARTİSİ YENİ İSİM İSTİYOR

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre muhalefet kulislerinden edinilen bilgide altı parti liderinin ilk olarak ele alacağı konunun ittifakın yapısı olduğu belirtildi. Gelecek Partisi'nin sistem çalışmasından önce ittifaka yeni bir isim verilmesini ve kamuoyuna resmi açıklama yapılmasını istediği ifade edildi.

İYİ PARTİ KARŞI ÇIKIYOR

İsim değişikliği konusuna DEVA Partisi'nin de sıcak baktığı, İYİ Parti'nin ise bu konuya karşı çıktığı öğrenildi. Millet İttifakı'nın güçlü bir kurumsal yapıya kavuştuğunu ve seçmen tarafından benimsendiğini kaydeden İyi Parti kurmaylarının, bu nedenle isim değişikliğinin yarar getirmeyeceğini ilettiği bildirildi.

CHP, SAADET VE DP SESSİZ KALDI

CHP, Saadet Partisi ve DP'nin ise bu konuda bir tutum belirtmediği kaydedildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda daha önce yaptığı açıklamada, tüm partilerin ortak bir karar alması gerektiğini bildirdi.

CUMARTESİ GÜNÜ KRİTİK

Muhalefetin cumartesi günü ele alacağı bir diğer konu, ittifakın bileşenleri ile açıklamanın zamanlaması olacak. Kulislerde, DEVA Partisi'nin ittifaktan önce sistem çalışmasının kamuoyuna duyurulmasını istediği, Gelecek Partisi'nin ise sistem duyurusunun en son yapılması konusunda görüş bildirdiği ifade edildi.

GEREKİRSE OYLAMA YAPACAKLAR

İttifaka dahil olma sürecinin tamamlanmasını isteyen Ahmet Davutoğlu'nun, daha sonra ortak sistem çalışmasının halka anlatılmasını istediği dile getirildi. Cumartesi günü CHP'nin daveti ile bir araya gelecek liderlerin, gerekirse oylama yaparak bu konularda son kararı vereceği ifade edildi.