İYİ Parti'yi bırakıp AK Parti'ye geçen belediye başkanına vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

Aydın Nazilli'nin İYİ Parti'den seçilen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz hafta partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

AK Parti'nin grup toplantısında düzenlenen törenle AK Parti saflarına geçen Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

İLK DURAĞI AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI

Özcan, bugün Ankara'dan Nazilli'ye döndü. İlk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı olan Özcan'ı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı.

"BİZİM OYLARIMIZ NE OLACAK"

Özcan yoldan geçerken bir kadın "Bizim oylarımız ne olacak. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir daha sana oy yok. Kime sordun da AK Parti'ye geçtin" diye tepki gösterdi. AK Partili Özcan, kendisine tepki gösteren kadına karşılık vermedi.