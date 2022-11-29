İYİ Parti'yi bırakıp AK Parti'ye geçen belediye başkanına vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

Aydın Nazilli'nin İYİ Parti'den seçilen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz hafta partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
AK Parti'nin grup toplantısında düzenlenen törenle AK Parti saflarına geçen Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Özcan, bugün Ankara'dan Nazilli'ye döndü. İlk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı olan Özcan'ı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı.
Özcan yoldan geçerken bir kadın "Bizim oylarımız ne olacak. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir daha sana oy yok. Kime sordun da AK Parti'ye geçtin" diye tepki gösterdi. AK Partili Özcan, kendisine tepki gösteren kadına karşılık vermedi.
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