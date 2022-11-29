İYİ Parti'yi bırakıp AK Parti'ye geçen belediye başkanına vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz - Son Dakika
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İYİ Parti'yi bırakıp AK Parti'ye geçen belediye başkanına vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

29.11.2022 09:35

Millet İttifakı'nın oylarıyla Nazilli Belediye Başkanı seçilmesinin ardından geçtiğimiz hafta İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Kürşat Engin Özcan hiç beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Nazilli'de AK Parti heyetiyle birlikte yürüdüğü esnada bir vatandaşın "Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir daha sana oy yok. Kime sordun da AK Parti'ye geçtin" tepkisiyle karşılaşan Özcan, kendisini protesto eden kadına karşılık vermeden yürüyüp gitti.

Aydın Nazilli'nin İYİ Parti'den seçilen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz hafta partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

AK Parti'nin grup toplantısında düzenlenen törenle AK Parti saflarına geçen Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

İLK DURAĞI AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI

Özcan, bugün Ankara'dan Nazilli'ye döndü. İlk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı olan Özcan'ı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı.

"BİZİM OYLARIMIZ NE OLACAK"

Özcan yoldan geçerken bir kadın "Bizim oylarımız ne olacak. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir daha sana oy yok. Kime sordun da AK Parti'ye geçtin" diye tepki gösterdi. AK Partili Özcan, kendisine tepki gösteren kadına karşılık vermedi.

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İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Başkan Özcan'a görkemli karşılama İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Başkan Özcan'a görkemli karşılama AK Parti'ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Özcan'a karşılama AK Parti'ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Özcan'a karşılama

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Son Dakika Politika İYİ Parti'yi bırakıp AK Parti'ye geçen belediye başkanına vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz - Son Dakika


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