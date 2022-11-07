Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na yeni rakip mi geliyor? Özdağ ile İnce bugün görüşme yapacak - Son Dakika
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Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na yeni rakip mi geliyor? Özdağ ile İnce bugün görüşme yapacak

07.11.2022 12:32

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan sonra peş peşe yeni ittifaklar kurulmuştu. Bu iki ittifaka rakip yeni ittifakların daha ortaya çıkacağı ileri sürülüyor. Kulislerde ittifak oluşturacağı iddia edilen iki isim Muharrem İnce ve Ümit Özdağ ise bugün bir araya gelecek.

2023 seçimlerine yaklaşılmasıyla birlikte seçimler en güçlü ittifakların Millet ve Cumhur İttifakı olduğu belirtiliyor. Son yapılan anketlerde de bu ittifakın kıyasıya yarıştığı görülüyor. 6'lı masanın kurulmasıyla birlikte farklı bir yapıya geçen muhalefet ise yeni partileri masaya katıp katmamanın hesaplarını yapıyor.

MP VE ZAFER CEPHESİNDE DE HAREKETLİLİK VAR

Millet ve Cumhur'un ardından geçtiğimiz günlerde sol partiler ve HDP tarafından yeni ittifaklar oluşturulmuştu. Bu ittifakların yanı sıra milliyetçi-ulusalcaı olarak görülen Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin de bir ittifak oluşturabileceği öne sürülüyordu. Bugün konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

SAAT 17.00'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün saat 17.00'da bir araya gelecek. İki liderin görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, esnafı ziyaret etti Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, esnafı ziyaret etti ÜMİT ÖZDAĞ İKTİDARA GELDİĞİMİZDE SIĞINMACILARI GÖNDEREMEZSEK İSTİFA EDERİM ÜMİT ÖZDAĞ İKTİDARA GELDİĞİMİZDE SIĞINMACILARI GÖNDEREMEZSEK İSTİFA EDERİM

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na yeni rakip mi geliyor? Özdağ ile İnce bugün görüşme yapacak - Son Dakika


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