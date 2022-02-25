Millete hizmet yolunda tekvücutlar - Son Dakika
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Millete hizmet yolunda tekvücutlar

25.02.2022 14:13
Millete hizmet yolunda tekvücutlar

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, kuruluşundan bu yana partilerine hizmet vermiş il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, kuruluşundan bu yana partilerine hizmet vermiş il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenli aralıklarla partilerinin kuruluşundan bu yana davalarına hizmet vermiş, her kademeden teşkilat mensupları ile fikir ve tecrübe paylaşımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda AK Parti Bursa Kurucu İl Başkanı Şevket Orhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile biraraya gelen Başkan Gürkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her kademeden hizmet vermiş tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte hareket eden, hizmet ve projelerini ortak akıl yoluyla yürüten bir vefa hareketi olduğunu söyledi. AK Parti teşkilatlarının vefa anlayışının en güzel örneklerinin her dönemde Bursa'da verildiğini ifade eden Başkan Gürkan, kurumsal hafızasını ve tecrübeyi gençlerin dinamizmi ile yoğuran AK kadroların millete, şehrine, ülkesine ve milletine hizmet yolunda örnek işlere imza atmasının yolunun bu birlik ve beraberliğinden geçtiğini vurguladı. Her dönemden yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensuplarının Bursa'ya ve ülkesine önemli hizmetler yaptığını belirten Davut Gürkan, "Bursamıza, ülkemizin geleceğine katkı sunmak adına taş üstüne taş koyan tüm teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kurucu İl Başkanı Şevket Orhan ise, AK Parti teşkilatlarının kurulduğu günden bu yana hizmetleri ve her kesimi kucaklayan siyaset anlayışı ile 21 yıldır milletin güvenini her geçen gün artan oranda kazandığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerelde ve genelde çok önemli işlere imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Liderimizin ortaya koyduğu vizyon, Türkiye'nin güçlü geleceği için her alandaki yatırım ve kalkınma hamleleri ile Türkiye'yi artık dünyada gündem belirler hale getiren bir hareketin temsilcileriyiz. Bu bilinç ve sorumlulukla teşkilatlarda aktif görevimiz olsun, olmasın her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Önümüzde tüm hizmetlerimizi taçlandıracak bir seçim var. Bu süreçte de hep birlikte halkımıza inecek, teşkilatlarımızla omuz omuza hizmetlerimizi ve hedeflerimizi anlatacağız" diye konuştu. - BURSA

Millete hizmet yolunda tekvücutlar

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Şevket Orhan, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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