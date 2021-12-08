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Milletvekili Arvas: "2022 yılı bütçesi yatırım, üretim ve kalkınma odaklıdır" - Son Dakika

Milletvekili Arvas: "2022 yılı bütçesi yatırım, üretim ve kalkınma odaklıdır"

08.12.2021 14:52
Milletvekili Arvas: "2022 yılı bütçesi yatırım, üretim ve kalkınma odaklıdır"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam eden 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam eden 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 84 milyon vatandaşın huzur ve refahını hedeflediğini belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, görüşülen bütçenin genel olarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyümeyi amaçladığını söyledi. AK Parti hükümetleri döneminde hazırlanan ve uygulanan bütçelerin ekonomik, mali ve sosyal politikaların önemli bir aracı olduğunu ifade eden Arvas, "Gelir dağılımı adaletini sağlamaya katkı sunan, istihdamı ve üretimi destekleyen, eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye, tarımdan ulaşıma, adaletten güvenliğe ve tüm temel kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini esas alan ilkeler benimsenmiştir. Bu nedenle 2022 bütçesi Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, 2022 yılı bütçesinde de yatırımlara ayrı bir önem verilmiştir. Yatırım bütçesi, sektörlerin yenilikçi ve rekabetçi yapısını güçlendirecek, AR-GE çalışmalarını teşvik edecek, istihdamı arttıracak ve vatandaşların yaşam kalitesini önceleyen projeleri esas almıştır. Bu çerçevede eğitim, sağlık, tarım, sanayi, ulaştırma gibi sektörlere öncelik verilmiş olup, sosyal devlet gereği toplumda dezavantajlı kesimler de gözetilmiştir" dedi.

Bütçenin içeriği ile ilgili genel bilgileri paylaşarak bir önceki yıla göre artan oranlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Arvas, eğitim yatırımlarının her yıl olduğu gibi bu dönemde de en çok artış yapılan alan olduğunu ifade etti. Arvas, "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü, ekonomimizin ve toplumumuzun lokomotifi olarak görüyoruz. Bu nedenle okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapımları, eğitim yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi, okullarda internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetlere imkan sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesi 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya çıkartılmıştır. Yani Bakanlığın bütçesi bir önceki yıla oranla yüzde 35 arttırılmıştır. Yine, covid-19 salgını devam ederken bu süreçte güçlü sağlık altyapımız ve yüksek aşılama oranıyla sağlık yönetimi başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Bu dönemde hayati öneme haiz sağlık sektörünün ihtiyaçları nedeniyle Sağlık Bakanlığı bütçesi 2022 yılında yüzde 47,3 oranında artırarak 122,6 milyar liraya çıkarılmıştır. 2022 yılında, merkezi bütçeden tarıma ayrılan kaynak 57,6 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu kapsamda, tarımsal destek programları için 25,8 milyar, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Ayrıca tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2022 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 12,5 milyar liraya yükseltilmiştir. DSİ'nin sulama sektörü yatırımları 2022 yılında da yüzde 37 arttırılarak 12,2 milyar liraya yükseltilmiştir. OSB ve KSS yatırımlarına ayrılan kaynak yükseltilerek 2022 yılında 1 milyar 270 milyon lira olarak belirlenmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının toplam sermaye giderleri ödeneğini 17,8 milyar liraya çıkartılmış, kent içi ulaştırma ve demir yolu yatırımlarına verilen destekler arttırılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Vekalet savaşlarının yaşandığı coğrafyamızda karşı karşıya kaldığımız tehditler, yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır" diyen Arvas, "Ülkemize uygulanan ambargo ve engellemeler bizi bu alanda üretime yönlendirmiştir. Çok şükür geldiğimiz noktada yerlilik, millilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkarak kendi kendine yeter hale gelmiştir. Sosyal devlet anlayışı ile sosyal harcamalara ayrılan kaynak 2022 bütçesinin yüzde 6'sına denk gelecek şekilde 104,2 milyar liraya yükseltilmiştir" diye konuştu.

Açıklamalarında muhalefet partilerini eleştiren Arvas, "Son zamanlara ekonomideki gelişmeleri gerekçe göstererek, kriz tellallığı yapan ve erken seçim talebinde bulunan CHP, İP ve diğer muhalefet partilerinin tek amacı siyasi rant elde etmektir. 20 yıldır her seçimde sandıkta ezilen CHP, bugüne kadar her türlü gayrı meşru yolu denemekten geri kalmamıştır. Etrafına topladığı benzemezler ile kendini güçlü sanan bu muhalefete millet zamanı geldiğinde hak ettiği cevabı elbet verecektir. Dün olduğu gibi bugünde Türkiye ile bütünleşmiş AK Parti bu zor günlerin üstesinden gelecek ve daha da güçlenecektir. Hatırlayalım, Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce ABD'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 2008 ekonomik krizinde 'Kriz bizi teğet geçecek' söylemişti. Öylede oldu. Türkiye'de kriz bekleyen çevrelerce bu söylem sıkça gündeme getirilip eleştirilmişti. Ama sonuçta Türkiye bu süreci en az hasarla atlatan ülke oldu ve birileri hayal kırıklığına uğramıştı. Bu vesile ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Milletvekili Arvas: 2022 yılı bütçesi yatırım, üretim ve kalkınma odaklıdır
Milletvekili Arvas: 2022 yılı bütçesi yatırım, üretim ve kalkınma odaklıdır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas: '2022 yılı bütçesi yatırım, üretim ve kalkınma odaklıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Arvas: "2022 yılı bütçesi yatırım, üretim ve kalkınma odaklıdır" - Son Dakika
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