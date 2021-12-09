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Milletvekili Aydemir: "Kadın sporcularımız Tokyo Olimpiyatlarında tarih yazdılar" - Son Dakika

Milletvekili Aydemir: "Kadın sporcularımız Tokyo Olimpiyatlarında tarih yazdılar"

09.12.2021 16:05
Milletvekili Aydemir: "Kadın sporcularımız Tokyo Olimpiyatlarında tarih yazdılar"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinde kürsüye çıktı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinde kürsüye çıktı. Aydemir konuşmasında Tokyo'da yapılan olimpiyatlara değinerek, "Kadınlarımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarih yazdılar. Kadınlarımız, nasıl Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında tarih yazdılarsa bugün de tarih yazmaya devam ediyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmesinde konuşma yapan Milletvekili Aydemir, "Gazi Meclis çatısı altında görev yapan bir kadın milletvekili olarak belirtmekten büyük memnuniyet duyduğum, bizleri son derece gururlandıran bir gelişme, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, 18 branşta ülkemizi temsil eden 108 sporcunun 50'sinin kadın sporculardan oluşmasıdır. Kadınlarımız Tokyo'da adeta tarih yazdı ve birçok ilke imza attı. Bu olimpiyat oyunları öncesi madalya kazanan toplam kadın sporcu sayımız sadece 5 iken, yalnızca Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5 kadın sporcumuz madalya kazanmış, 5 kadın sporcumuz ise madalyaya çok yaklaşmışlardır" dedi.

"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda al bayrağımızı temsil eden tüm sporcular gibi hemşerimiz, gurur kaynağımız Yasemin Adar da güreşte bronz madalya kazanan ilk kadın güreşçimiz oldu" diyen Milletvekili Aydemir, "Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu da ilk defa finallere yükselmekle kalmadı. Sürmeneli altın, Çakıroğlu da gümüş madalya ile hem göğsümüzü kabarttı hem de Türk Kadını'nın imkan verildiğinde neler başarabileceğini bizlere gösterdiler. Bayrağımızı gururlar dalgalandıran tüm sporcularımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Balıkesir'de 2002 yılı öncesi ve sonrası değil, sadece 2021 yılı başında yapılan protokolle Susurluk'tan Sındırgı'ya, Edremit'ten Bandırma'ya, Dursunbey'den Marmara Adası'na 20 ilçemizde spor kompleksleri, yüzme havuzları, spor salonları, gençlik merkezleri, tenis kortları, basketbol sahaları, halı sahalar, geleneksel spor dallarının içinde bulunduğu 175 milyon tutarında yatırım bedeliyle gençlerimizin hizmetine sunarak yeni Yasemin Adarlar yetiştirecek tesisleri şehrimize kazandırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Balıkesir gençliğine hayırlı olmasını diliyorum. Dün olduğu gibi yarın da spordan sanata, bilimden siyasete kadar gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Milletvekili Aydemir: Kadın sporcularımız Tokyo Olimpiyatlarında tarih yazdılar
Milletvekili Aydemir: Kadın sporcularımız Tokyo Olimpiyatlarında tarih yazdılar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydemir: 'Kadın sporcularımız Tokyo Olimpiyatlarında tarih yazdılar' - Son Dakika


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