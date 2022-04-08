Milletvekili Aydın, eğitime yaptıkları yatırımlardan bahsetti - Son Dakika
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Milletvekili Aydın, eğitime yaptıkları yatırımlardan bahsetti

08.04.2022 15:46
Milletvekili Aydın, eğitime yaptıkları yatırımlardan bahsetti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da, eğitime verdikleri önemden bahsederek yaptıkları yatırımları açıkladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da, eğitime verdikleri önemden bahsederek yaptıkları yatırımları açıkladı.

Adıyaman'da ve Türkiye'nin her alanda gelişmesi için durmadan titiz çalışmalar yürüttüklerini dile getiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, özellikle, eğitim noktasında büyük çaba sürdürdüklerini vurguladı. Örnek teşkil edecek her yatırımla Adıyaman'da projelere imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Milletvekili Ahmet Aydın, "Adıyaman'da AK Parti hükumetleri döneminde milli eğitim alanında yapılanlar, alnımızın akı icraatlar olarak tarihe mal olmaya devam etmektedir. Modern okulları, artan öğretmen kapasitesi, her türlü çağdaş teknik altyapısı, eğitim tesisleri, inşa edilen yapılarıyla, yapılanlar hemşerilerimizin de takdirine mahzar olmuştur. 2002 öncesinde 786 okul varken bu sayıyı 2003-2022 yıllarında 798'e çıkarttık. Öğrenci sayısı 2002 öncesi 139 bin 261'den 156 bin 791'e, ve yine 2002 öncesinde 5 bin 355 olan öğretmen sayısını 10 bin 856'ya çıkarttık. 2002 Öncesinde derslik başına 41 olan öğrenci sayısını 14'e kadar düşürdük. 2002 Yılı öncesindeki 20 pansiyon sayısını 40'a yükselttik.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısından tutun da, yapılan derslik sayılarına kadar, okul, alt ve üst yapı tesisleri ile eğitim alanında büyük değişimleri yine AK Parti hükumetleri gerçekleştirmiştir. Bundan sonra da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her türlü gayreti yine takip etmeye ve gayret göstermeye devam edeceğiz.

Bu manada, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'i milletvekili arkadaşlarımızla beraber ziyaretimizde Adıyaman'da eğitim alanında yapılanları ve yapılacaklar hakkında istişarelerde bulunduk. Evvel Allah'ın izniyle, Adıyaman'ımız için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Her alanda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, milletvekili arkadaşlarım ve tüm eğitim camiamıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Milli Savunma Komisyonu, Milletvekili, Adıyaman, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydın, eğitime yaptıkları yatırımlardan bahsetti - Son Dakika


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