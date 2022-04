Milletvekili Aydın, Polis Haftasını kutladı - Son Dakika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, her zaman ve her yerde göstermiş oldukları büyük fedakarlık, sabır ve cesaret, milletin huzur ve güvenliğini sağlama noktasında, her türlü tehdit ile tehlikeye karşı hiçbir zaman mücadele etmekten kaçınmayan emniyet teşkilatı mensupları, milletin göz bebeği olduğunu söyledi. Milletvekili Aydın, "Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde ve aynı zamanda güvenli bir huzur ortamında varlığını sürdürebilmesi için canı ve kanı pahasına mesai vermekte ve mücadele etmektedir. Sahip olduğu köklü bilinç ve yılların birikimi ile her türlü tehdide karşı vatanına hizmet konusunda görevini gözünü kırpmadan ifa eden polisimiz, devlet ve millet olarak maruz kalınan iç ve dış tehlikelere karşı dün olduğu gibi bugün de milletimizin gözbebeği olmaya devam edecektir. Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, vazife başında hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir hayat diler, emniyet teşkilatında görev yapan tüm görevlilere, aile fertleri ve meslektaşlarıyla beraber sağlık, başarı ve esenlikler temenni ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN