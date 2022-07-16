Milletvekili Aydın, Sincik'in köylerini gezdi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik ilçesini ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Sincik ilçesine gelen Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın'ı, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz, İl Encümenleri Mehmet Karaca, Abuzer Yaşar ve vatandaşlar karşıladı. Ziyaret çerçevesinde Çatbahçe, Söğütlübahçe, Dilektepe ve Çamdere köylerini ziyaret eden Ahmet Aydın ve beraberindekiler, köy muhtarları ve vatandaşların sorun ve taleplerini not alıp ilgili makamlara iletti.

Köy ziyaretinin ardından ilçe merkezine geçen Milletvekili Aydın ve beraberindekiler, burada toplanan köy muhtarları ve partilerle bir araya geldi. Sincik halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Milletvekili Aydın, "Sincik için ne yaparsak azdır, çünkü biliyoruz ki Sincik hizmete değil Cumhurbaşkanımızın dik duruşuna her zaman destek vermiştir. Yerleşim alanı toplu olan köylerimizin altyapı sorunlarını büyük ölçüde tamamladık. Köy içi kilit parke taşı, asfalt çalışmaları ve taziye evi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. İl özel idaresi müdürlüğümüz tarafından köylerimizde çöp toplama ve ilaçlama çalışmaları düzenli bir şekilde devam edecektir. İçme suyu noktasında depo yersizliği ve köy içi şebekeler ile ilgili köylerimize ufak tefek sorunlar varmış. Bunları da ilgili birimlere aktardık en kısa zamanda çözülecektir. Sincik halkı hizmetin en iyisini hak ediyor. Söz verdiğimiz gibi inşallah bu yıl sonuna kadar Sincik doğalgaza kavuşacaktır. Bu konuda ilgili firmadan söz aldık. Belediyemiz de yer tahsisi konusunda gerekli yazışmaları tamamladı. Kahta Sincik karayolu Karakuş Cendere köprüsü arası yeni yol projemizin çalışması başladı. En kısa zamanda tamamlanması için bu işin takipçisi olacağız. Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlarımız için Sincik merkezde 172 konutlu TOKİ inşaatı çalışmaları devam ediyor. Köylerimizde de hak sahibi vatandaşlarımıza köy mimarisine uygun iki katlı afet konutlarının yapılması için belli bir aşama kaydedildi. Bir kısmının ihalesi yapıldı bir kısmı için uygun yer tahsisi için çalışmalar sürüyor. Sincik için ne yaparsak azdır" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN