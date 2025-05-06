Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale\'deki Esnafları Ziyaret Etti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'yi karış karış gezmeye devam ediyor. Yenice ilçesine bağlı Kalkım ve Çan ilçesini ziyaret eden Milletvekili Ayhan Gider, esnafları ziyaret ederek kendilerine hayırlı işler temennisinde bulundu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeynep Çelik ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kalkım'da dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Gider, yürütülen projeler hakkında bilgi verirken, vatandaşların ve esnafların taleplerini dinledi. Sonrasında Çan ilçesinde de bir dizi temas ve incelemede bulunan Milletvekili Gider, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan ile birlikte esnafları ziyaret etti. Esnafların ekonominin can damarı olduğunu vurgulayan Gider, "Biz bugüne kadar hep esnaflarımızın yanında olduk. Bundan sonra da her fırsatta beraber olmaya devam edeceğiz. Esnaflarımız samimi insanlardır; esnaf ziyaretlerinde hoş sohbetler olur. Bizleri güler yüzle karşılayıp ağırlayan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bugüne kadar hep esnafın yanında olduklarını belirten Milletvekili Gider, "Biz daima esnafımızın yanında olacağız. Esnaflarımız samimi insanlardır, esnaf ziyaretlerinde hoş sohbetler olur. Bizleri güler yüzle karşılayıp ağırlayan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Çanakkale için gece gündüz, uzak yakın demeden çalışmaya; vatandaşlarımızın ve esnafımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE