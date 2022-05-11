Milletvekili Ayvazoğlu TBMM'de çay üretimi üzerine konuştu - Son Dakika
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Milletvekili Ayvazoğlu TBMM'de çay üretimi üzerine konuştu

11.05.2022 13:50
Milletvekili Ayvazoğlu TBMM'de çay üretimi üzerine konuştu

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünü, halkın en çok tükettiği içecek olan çay ile alakalı konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünü, halkın en çok tükettiği içecek olan çay ile alakalı konuştu.

Üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar yaşanılması muhtemel her türlü sorunlarının çözüme kavuşturulması ile ilgili AK Parti hükümeti olarak çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Ayvazoğlu, "2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Ulusal Çay Konseyi Toplantısı ile Çay Kanunu'nun temelleri atılmış ve Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün bünyesinde kurulan teknik ve hukuk olmak üzere iki ayrı komisyon kurularak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerimizdeki toplam 35 kurum ve kuruluştan çay ile alakalı beklenti, görüşleri ve aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen talepler ile dünya üzerinde yapılan çalışmalar toplanılarak söz konusu kanunun altyapısı oluşturulmuştur" dedi.

Muhalefete kara propaganda eleştirisi

Muhalefet partilerinin çay konusunda popülizm ve kara propaganda yaptıklarını belirten Milletvekili Ayvazoğlu, "Tüm paydaş kurum ve kişileri içine alacak şekilde çayın üretim-tüketim zincirinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla Çay Kanunu ile ilgili çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülmüş ve kanun taslağına dayanak hazırlanan rapor Tarım ve Orman Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Meclis Araştırma Komisyonu kurulması teklifi ile ilgili önerge veren grupların çay popülizm amaçlı tartışmalara girmeden çayı siyasetlerine alet etmeden çay ile alakalı yaptığımız bu çalışmaları incelenmelerini tavsiye ediyorum. Malumunuz; ülkemizde Korona virüs pandemisinden başladığı tarihle çay hasadının aynı zaman dilimine denk geldiği dönemde 'Çay bahçede kalacak kara propagandanıza' rağmen en zor şartlarda bile üreticisinin yanında duran Kıymetli Cumhurbaşkanımızın başında bulunduğu AK Parti kadrolarının dün olduğu gibi bugün de çayı muhalefetin siyasi hesaplarına kurban etmeyeceğini vurgulamakta fayda görüyorum" ifadelerini kullandı.

Popülist vaatlerle sanal beklentiler

Çay üretiminde kota ve kontenjan konusunun sürekli speküle edildiğinin altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kota miktarları Çaykur'un yıllık üretim, satış ve stok miktarları ile toplam yaş çay rekoltesi dikkate alınarak hazırlanan yıllık yaş çay alım bütçesi doğrultusunda belirlenmiş olup kontenjan ise; Çaykur'un günlük yaş çay işleme kapasitesi ve üreticilerin sahip oldukları çaylık alanlara göre günlük olarak belirlenmektedir. Hükümetimizin çay politikasının hem üreticiye hem de tüketiciye dengeli şekilde ve olumlu yansıması için en önemli piyasa dengeleme aracı görevi gören Çaykur kota uygulamasıyla mevcut kapasitesine ve üreticilerin çaylık alanlarına göre eşit miktarda ürün satın alarak üreticilerin mağduriyetini önlemekte ve tüm imkanlarını bütçe dengelerini de dikkate alarak seferber etmektedir. Ayrıca Türkiye Çay sanayi, üretim ve pazarlaması ÇAYKUR öncülüğünde bölgenin girişken sanayici ve esnafı ile kalite ve pazar payını her geçen gün arttırmaktadır. Popülist vaatleriyle çay üreticisini heyecanlandıracaklarına dair CHP saflarında oluşan beklenti sanal. 2021 çay sezonunda 860 bin tonla tüm zamanların alım rekorunu kırarak toplam rekoltenin yüzde 60'ını alan Çaykur'un çay üreticisinde yaşattığı memnuniyet ise gerçektir. Dolayısıyla, insanımız 20 yıldır hep yaptığı gibi gerçeğin peşinden gitmeye devam edecektir." - TRABZON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Ayvazoğlu TBMM'de çay üretimi üzerine konuştu - Son Dakika


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