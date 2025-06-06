Milletvekili Bayırcı\'dan bayram ziyaretleri, sevgi evi, huzurevi, hastane ve güvenlik güçlerine moral

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi anlamlı ziyarette bulundu. Bayırcı'ya ziyaretlerinde Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile protokol üyeleri eşlik etti.

Milletvekili Bayırcı ve beraberindeki heyet, çocukların aile sıcaklığında bir ortamda büyümesini sağlayan Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Bayırcı, nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederek tüm çocukların bayramını kutladı.

Bayırcı, Vali Musa Işın ve beraberindeki heyetle birlikte Kütahya Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personeli ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti. Bayırcı, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan jandarma personeline kolaylıklar diledi.

Heyet ayrıca, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek emniyet mensuplarıyla bayramlaştı. Bayırcı, gece gündüz demeden görev yapan polis teşkilatına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Hastalar ve sağlık çalışanları unutulmadı

Kütahya Şehir Hastanesi'ni de ziyaret eden heyet, tedavi gören hastaları ve hasta yakınlarını yalnız bırakmadı. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bayırcı, hastane personelinin bayramını kutlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Huzurevi ziyaretinde yaşlılarla bayramlaşan Milletvekili Bayırcı, "Bayram, büyüklerin duasını alma ve gönülleri sevgiyle doldurma vaktidir," diyerek büyüklerin hayır dualarını aldı. Yaşlılara sağlık ve uzun ömür temennisinde bulunan Bayırcı, onların her zaman baş tacı olduklarını vurguladı. - KÜTAHYA