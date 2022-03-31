Milletvekili Canbey: "Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı her geçen gün artmaktadır" - Son Dakika
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Milletvekili Canbey: "Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı her geçen gün artmaktadır"

31.03.2022 10:11
Milletvekili Canbey: "Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı her geçen gün artmaktadır"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde üstlendiği arabuluculuğun önemini ve yürüttüğü diplomasinin gücünü anlattı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna krizinde üstlendiği arabuluculuğun önemini ve yürüttüğü diplomasinin gücünü anlattı. "Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı bağımsız ve güvenilir dış politikalar sayesinde her geçen gün artmaktadır" diyen Mustafa Canbey, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere heyetlerinin, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'da toplandığını hatırlattı.

29 Mart'ta İstanbul'da yapılan barış müzakeresinin, dünya basınında da geniş yankı bulduğunu söyleyen Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yazıldığını ifade ederek; "Avrupa medyasında 'Avrupa ve Birleşmiş Milletler değil, Erdoğan başardı. Haftanın şahsiyeti Erdoğan' gibi başlıklar atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza dünya barışına verdiği emekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü diplomatik çabalarının neticesinde Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin, çözüm bekleyen tüm dünyaya umut olduğuna değinen Milletvekili Mustafa Canbey; "Rusya-Ukrayna savaşı; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve sözde güçlü devletlerin çözüme ulaşma noktasında sınıfta kaldığını göstermiştir" dedi.

Avrupa'nın göçmenler konusundaki iki yüzlü tavrını da eleştiren Canbey; "Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan ülkemize verdikleri hiçbir sözü tutmayan, sınırına gelen mültecileri geri iten, açlığa ve ölüme terk eden, denizlerde mültecilerin botlarını batıran Avrupa'nın, Ukraynalı mültecilere sözde insani yardımlar ve tedbirler açıklaması iki yüzlülüğün bir başka örneği. Ukrayna'ya insani yardımlar yapılarak gerekli tedbirler tabii ki alınmalıdır. Bundan memnuniyet duyarız. Fakat dikkati çekmek istediğim husus, bu yardımların tüm mülteciler için yapılması gerektiğidir." diyerek; "Her anlamda adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barış, huzur ve istikrar da tesis edilemez" ifadelerini kullandı.

"Hukuki açıdan her mülteci aynı kategoride olsa da Avrupalı devletlerin Ukraynalı mültecileri ellerinde yemeklerle, Suriyeli ve Afgan mültecileri ellerinde coplarla karşılaması ortaya konan çifte standardı gözler önüne sermiştir." diyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey; "Biz Türkiye olarak yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak bu noktada üzerimize düşen büyük bir görevi ifa ediyoruz. Bizim için mülteci meselesi hem insani hem de vicdani bir meseledir. Tüm çabalarımız, dünyada kalıcı barışın, istikrar ve adaletin tesis edilmesi içindir. Bu amaçla mücadele veren Sayın Cumhurbaşkanımıza dünya barışına verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce son bulmasını ve dünyanın huzur ve barışa kavuşmasını arzu ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Milletvekili Canbey: Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı her geçen gün artmaktadır

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Mustafa Canbey, Milletvekili, Ukrayna, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Canbey: 'Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı her geçen gün artmaktadır' - Son Dakika


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