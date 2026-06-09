Milletvekili Demir'den Muhalefet Eleştirisi

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemelerde muhalefetin bilinçli olarak etkisizleştirilmek istendiğini ileri sürdü.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemelere değindi.

Düzenlemelerin içeriğini bilmediklerini, bir çerçeve yasanın temmuzda Meclis'te getirileceğini iddia eden Demir, "Tüm uyarılara rağmen Cumhur İttifakı bir bütün olarak süreci kendi çıkarlarına yönelik yürütüyor." dedi.

İçeriklerin milletvekilleriyle paylaşılması gerektiğini savunan Demir, yasal düzenlemelerin bir an önce Meclis gündemine getirilmesini istedi.

CHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesinde yaşananlara da değinen Demir, "Seçilmiş milletvekillerine, parti sözcülerine yönelik her türlü operasyonun geçmişte de şimdi de tam karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadesimi kullandı.

Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasında aynı dili kullandığını da ileri sürdü.