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Milletvekili Dülger'den 2022 değerlendirmesi - Son Dakika

Milletvekili Dülger'den 2022 değerlendirmesi

31.12.2021 14:34
Milletvekili Dülger'den 2022 değerlendirmesi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2021 yılının zorlu bir yıl olduğunu belirterek, "2022 yılında da ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2021 yılının zorlu bir yıl olduğunu belirterek, "2022 yılında da ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Milletvekili Dülger, 2021 yılının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kilis için de zorlu geçtiğini belirterek, tüm zorluklara rağmen Türkiye üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermediklerini belirtti. Dülger, 2022 yılında da oyunlara müsade etmeyeceklerini anlatan Dülger, "Geride bıraktığımız 2021, maalesef, covid19 salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu.Yeni yıllar geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak yaşanan tecrübeler ışığında çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır. İnanıyorum ki bu yılda aziz milletimizden aldığımız güçle yarının huzurlu, güvenli, mutlu ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, birlik ve beraberlik ile ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermeyecek her bakımdan daha güzel ve aydınlık bir geleceğe doğru millet olarak emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Yeni yılın önceki yıllardan daha çok; Kardeşliğimizi güçlü hale getirdiğimiz demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolunda çabalarımızı yeni başarılarla taçlandırdığımız küresel ve bölgesel ölçekte ülkemizin eşi benzeri olmayan ay yıldızlı bayrağının daha da parlayacağı bir yıl olması, daha bereketli sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması gönülden temennimdir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemize milletimize tüm insanlığa huzur, sağlık mutluluk ve hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Toplumsal hayatımızda daima barışın sağduyunun hoş görünün kardeşliğin sevgi ve saygının hakim olmasını diliyorum" diye konuştu. - KİLİS

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Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Milletvekili Dülger'den 2022 değerlendirmesi - Son Dakika
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