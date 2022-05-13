Milletvekili Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Şensoy'u ziyaret etti - Son Dakika
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Milletvekili Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Şensoy'u ziyaret etti

13.05.2022 11:08
Milletvekili Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Şensoy'u ziyaret etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili ile birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u makamında ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili ile birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u makamında ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinde ziyaretle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Sadri Şensoy'u Araban Kaymakamımız Sayın Ömer Sevgili ile birlikte makamında ziyaret ettik. Gazi şehrimiz ve Araban ilçemiz için gösterdiği hassasiyetten ötürü Sayın Bakan Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum" ifadesine yer verdi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milletvekilimiz Sayın Mehmet Erdoğsn ile birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Sadri Şensoy'u makamında ziyaret ettik.

Araban İlçemizin öğretmenevi konusu başta olmak üzere önem arz eden konularda verimli bir görüşme sağlandı. Sayın Bakanımıza ve Sayın Vekilimize ilgi ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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milli eğitim bakanlığı, Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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