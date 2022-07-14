Milletvekili Ersoy: "Liderimin çağrısından şeref duydum" - Son Dakika
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Milletvekili Ersoy: "Liderimin çağrısından şeref duydum"

14.07.2022 18:20
Milletvekili Ersoy: "Liderimin çağrısından şeref duydum"

Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Liderimin çağrısından şeref duydum" dedi.

Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Liderimin çağrısından şeref duydum" dedi.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah Liderimizi Başımızdan Eksik Etmesin" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Milletvekili, Baki Ersoy, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Ersoy: 'Liderimin çağrısından şeref duydum' - Son Dakika

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