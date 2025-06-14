Milletvekili Hatipoğlu: "Bölgemizdeki gelişmeler, millî savunma teknolojilerinin önemini bir kez daha göstermiştir" - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Hatipoğlu: "Bölgemizdeki gelişmeler, millî savunma teknolojilerinin önemini bir kez daha göstermiştir"

Milletvekili Hatipoğlu: "Bölgemizdeki gelişmeler, millî savunma teknolojilerinin önemini bir kez daha göstermiştir"
14.06.2025 12:53
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İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Bölgemizde yaşanan bu gelişmeler, milli savunma teknolojilerinin stratejik önemini bir kez daha hepimize açıkça göstermiştir" dedi.

İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Bölgemizde yaşanan bu gelişmeler, milli savunma teknolojilerinin stratejik önemini bir kez daha hepimize açıkça göstermiştir" dedi.

Milletvekili Hatipoğlu, konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı. İsrail'in sınırları aştığına vurgu yapan Milletvekili Hatipoğlu, "İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırıda, İran'ın komuta kademesi ve bazı bilim insanlarının hedef alınarak şehit edildiği bilgisi gündemde yer almakta; ancak bununla birlikte çok sayıda kadın ve çocuğun da hayatını kaybettiği gerçeğinin altını özellikle çizmek isterim. Bu vahşi saldırıyı şahsım adına en sert şekilde kınıyorum. Artık İsrail'in tüm sınırları aşarak kontrolsüz bir güç haline geldiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"Son sağlam kale Türkiye'dir"

Bölgede yaşanan bu gelişmelerin milli savunma teknolojilerinin stratejik önemini bir kez daha açıkça gösterdiğinin altını çizen Milletvekili Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin bu alandaki kararlı ve yoğun gayretlerinin, zihnini önyargılarla perdelememiş herkes için artık çok daha net şekilde anlam kazandığına inanıyorum. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizi, dost düşman karşısında mahcup etmesin. Görünen o ki; son sağlam kale Türkiye'dir ve bu sorumluluğun farkında olarak dimdik ayakta kalmak zorundayız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Hatipoğlu: 'Bölgemizdeki gelişmeler, millî savunma teknolojilerinin önemini bir kez daha göstermiştir' - Son Dakika

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