Milletvekili Kılıç, yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fonlarda denetimi sorguladı - Son Dakika
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Milletvekili Kılıç, yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fonlarda denetimi sorguladı

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Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Kılıç, SPK'nın bazı yatırım fonlarını tasfiye sürecine almasının yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendirdiğini belirtti. Kılıç, denetim mekanizmalarının zamanında devreye girip girmediğini ve mağduriyetten kimin sorumlu olduğunu sordu.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, fon soruşturmalarına ilişkin, "Devletin asıl görevi, sorun büyümeden onu tespit etmek, vatandaşın mağdur olmasını engellemek ve piyasalarda güveni sağlamaktır. Denetim mekanizmaları neden zamanında devreye girmedi?" ifadesini kullandı.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında fon soruşturmalarına değinerek, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) aldığı kararlarla bazı yönetim şirketlerine ait yatırım fonlarının tasfiye sürecine alınmasının, yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren ciddi bir mesele haline geldiğini kaydetti.

Devletin görevinin sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmekle sınırlı olmadığına işaret eden Kılıç, "Devletin asıl görevi, sorun büyümeden onu tespit etmek, vatandaşın mağdur olmasını engellemek ve piyasalarda güveni sağlamaktır. Denetim mekanizmaları neden zamanında devreye girmedi? Riskler daha önce neden görülmedi? Görüldüyse neden gerekli tedbirler alınmadı ve en önemlisi vatandaşın mağduriyetinden kim sorumlu?" şeklinde konuştu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere değinen Kılıç, ABD'nin yıllardır bölgede İsrail'in güvenliğini merkeze alan bir politika yürüttüğünü, İran'ın zayıflamasının İsrail'in bölgedeki güvenlik hesabını doğrudan etkilediğini, bu nedenle Türkiye'nin İran'a yönelik attığı her adımı yalnızca Türkiye-İran ilişkileri açısından değil, Orta Doğu'nun bütünü açısından değerlendirmek zorunda olduğunu dile getirdi.

"Gazze ve Filistin'in yalnız bırakıldığını" iddia eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslüman ülkeler ortak bir tavır ortaya koymakta zorlanıyor. İran yalnızlaştırılırken, bölgedeki diğer ülkeler de farklı güvenlik kamplarının içerisine çekiliyor. Böyle bir ortamda bizim yapmamız gereken birbirimize mesafe koymak değil, birbirimize yaklaşmaktır. Türkiye, İran'ın zayıflamasından güç kazanmaz. Suudi Arabistan'ın zayıflaması Türkiye'yi güçlendirmez. Pakistan'ın zayıflaması Türkiye'ye güvenlik getirmez. Bu coğrafyanın bir ülkesinin zayıflaması, diğer ülkenin gerçek anlamda güçlenmesi değildir. Bizim ihtiyacımız güçlü Türkiye'dir. Ama güçlü Türkiye komşuları zayıf olduğu için değil, kendi ayakları üzerinde durduğu için güçlü Türkiye'dir. Bizim ihtiyacımız güçlü bir İslam dünyasıdır."

Kaynak: AA
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