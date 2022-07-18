Milletvekili Kirazoğlu ve Başkan Tahmazoğlu esnafı ve vatandaşı ziyaret etti - Son Dakika
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Milletvekili Kirazoğlu ve Başkan Tahmazoğlu esnafı ve vatandaşı ziyaret etti

18.07.2022 16:50
Milletvekili Kirazoğlu ve Başkan Tahmazoğlu esnafı ve vatandaşı ziyaret etti

Her zaman vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Her zaman vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Güzelvadi Mahallesi'ndeki esnafı AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte ziyaret etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

"Her zaman sahadayız"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, vatandaşla her zaman bir arada olduklarını belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Başkanımız Av. Hasan Teke ile birlikte esnafımızı ve vatandaşlarımız ziyaret ettik. Esnafımızın taleplerini dinleyerek gerekli notlarımızı aldık. AK Parti olarak her zaman milletimizle iç içeyiz. Her zaman olduğu gibi milletimizin partisi olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımız da her zaman sahadalar. Böylece hem vatandaşlar hem de esnafımız taleplerini doğrudan bizlere iletebiliyorlar. Bizlerde elimizden geldiği kadar taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman vatandaş ve esnafla bir araya geldiklerini belirterek "AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanımız Av. Hasan Teke ile birlikte Güzelvadi Mahallemizde esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve onlarla hasbihal ettik. Onların taleplerini dinleyip ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalıştık. Vatandaşlarımız yaptığımız çalışmaları yakından takip ediyor. Bizde onların ihtiyaç duyduğu çalışmaları karşılamak için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Kirazoğlu ve Başkan Tahmazoğlu esnafı ve vatandaşı ziyaret etti - Son Dakika

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