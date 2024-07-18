Milletvekili Mestan Özcan: Orman yangınlarından kurtulmak için basit önlemler alınmalı - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Mestan Özcan: Orman yangınlarından kurtulmak için basit önlemler alınmalı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, orman yangınlarıyla mücadele konusunda vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyerek, alınabilecek basit önlemlerle bu felaketlerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Özcan, orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını belirterek, yapay zeka tabanlı sistemler ve insansız hava araçlarının kullanımının Türkiye'nin gücüne güç kattığını vurguladı. Ayrıca, vatandaşlara izmarit, cam şişe gibi faktörlerin büyük felaketlere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

18.07.2024 20:01
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, orman yangınları ile mücadele konusunda vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyerek, alınabilecek basit önlemlerle bu felaketlerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Özcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaz aylarında meydana gelen orman ve anız yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Ülkemizin akciğerlerini yakan bu felaketlere baktığımızda insan faktörünün etkisini görüyoruz." dedi.

Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Özcan, terörle mücadelede destan yazan insansız hava araçlarının (İHA) "yeşil vatanın" savunmasında da etkin olarak kullanıldığını vurguladı.

Özcan, yapay zeka tabanlı sistemler başta olmak üzere pek çok teknolojik imkanların Türkiye'nin gücüne güç kattığını ifade ederek, Türkiye'nin Avrupa'da orman yangınlarına müdahalede yüksek teknolojiye sahip İHA kullanan ilk ülke olduğunun altını çizdi.

İzmarit, cam şişe gibi faktörlerin de büyük felaketlere yol açtığını belirten Özcan, vatandaşlara bu konuda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Özcan, anız yangınlarının zararlarına da değinerek bu yangınların, hasat edilmemiş komşu tarlalara sıçraması, toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddelerin yanarak yok olması gibi zararlara yol açtığını söyledi.

Alınabilecek basit önlemlerle bu felaketlerden kurtulma şansının olduğunu ifade eden Özcan, "Bu topraklar, bu ormanlar bizlere dedelerimizden miras değil, torunlarımızın emaneti anlayışıyla buradan her bir hemşehrimi milli servetimizin korunması, bir yıllık emeğin zayi olmaması adına daha duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Milletvekili Mestan Özcan: Orman yangınlarından kurtulmak için basit önlemler alınmalı - Son Dakika

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