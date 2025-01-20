Milletvekili Özdağ\'dan Gazeteciye Sert Yanıt

Politika

Milletvekili Özdağ gazeteciyi azarladı: "Siz gazeteci misiniz"

"Muğlalı sizi göremiyor" diyen gazeteciye Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Gazeteleri okumuş olsaydınız Selçuk Özdağ'ın yaz tatilinde burada olduğunu görürdünüz" şeklinde cevap verdi

MUĞLA - Yeni Yol Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ, uzun süre sonra geldiği Ortaca'da Belediye Başkanı Evren Tezcan'ı ziyaret etti. Özdağ bir gazetecinin, seçildikten sonra kendisini Muğla'da göremedikleri ve vatandaşların kendisini tanımadığı yönündeki sorusuna ise, "Siz gazeteci misiniz? Ben de sizi görmemişim. Gazete okusaydınız yaz tatilinde burada olduğumu görürdünüz" diye yanıt verdi.

CHP listesinden Muğla Milletvekili seçilen Yeni Yol Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ, milletvekili seçildikten sonra ilk kez geldiği Ortaca'da Belediye Başkanı Evren Tezcan'ı ziyaret etti. 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Evren Tezcan'ı makamında ziyaret eden ve 'hayırlı olsun' diyen Selçuk Özdağ, Muğla'nın zenginlikleri ve sorunları hakkında bilgi verdi. Özdağ bir gazetecinin, seçildikten sonra kendisini Muğla'da göremedikleri ve vatandaşların kendisini tanımadığı yönündeki sorusuna ise, "Siz gazeteci misiniz? Ben de sizi görmemişim. Gazete okusaydınız yaz tatilinde burada olduğumu görürdünüz" diye yanıt verdi.

Selçuk Özdağ, "Ben yaz boyunca 3 ay buradaydım, siz beni görememişsiniz ama ben de sizi görememişim. Buranın 1 milyon 80 bin nüfusu var, burada herkesin beni görmesi mümkün değil. Siz gazetecisiyseniz, gazeteleri okumuş olsaydınız Selçuk Özdağ'ın yaz tatilinde burada olduğunu görürdünüz, burada evim var. 1 Temmuz'dan 31 Ekim'e kadar burada tüm ilçelere köylere teşekkürlere gittim, festivallere düğünlere gittim. Bizi kim ararsa Muğla'dan ona ulaşırlar. Muğla'ya geliyoruz, şu ana kadar belki 100 evi ziyaret etmişizdir. Muğla ile ilgili en çok çalışan vekillerden bir tanesiyim. Daha dün Muğla'nın konut problemini parlamentoda dile getirdim" dedi.