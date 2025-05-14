Milletvekili Sema Silkin Ün, Beyağaç\'ı Ziyaret Etti

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ü ziyaret etti. Milletvekili Ün, ziyaret kapsamında Beyağaç'ta yapımı devam eden Çarşı Camisinde incelemelerde bulundu ve ardından tütün üreticisi ve ilçe halkıyla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ü makamında ziyaret etti. Milletvekili Ün, makam ziyaretinin ardından ilçede yapılan çalışmalar hakkında Başkan Pütün'den bilgi almak için sahaya indi. Beyağaç'ta yapımı devam eden Çarşı Camisi inşaatında yapılan incelemelerin ardından caminin hayırlı şekilde tamamlanması temennisiyle bir koç inşaat önünde kesilerek kurban edildi. Cami Programı sonrası Beyağaç esnaflarını dükkanlarda ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Sema Silkin Ün ve Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yaşanılan sorunları dinlediler. Tarlada tütün dikimi yapan çiftçileri de unutmayan Milletvekili Ün ve Başkan Pütün, tarlaya inerek tütün üreticisiyle bir araya geldi. Öncelikli olarak tarlada çalışan kadınların anneler gününü kutlayan Milletvekili Ün ve Başkan Pütün, tütün üreticilerine bu yıl tütün alım firmalarının tütün dikimi ve çeşitli üretim masrafları için avans vermemesi ve yaşanılan sıkıntılar hakkında bilgiler edindiler.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Milletvekili Sema Silkin Ün'ün ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, "Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün'ü Beyağaç'ımızda misafir ettik. Belediyemizde yapılan görüşmede, ilçemizdeki projeler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk ve günün devamında, bereketli topraklarımızda tütün dikimi yapan üreticilerimizi tarlalarında ziyaret ederek, hayırlı ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diledik. Nazik ziyaretleri için Vekilimize teşekkür ediyor, ilçemiz adına gösterdiği ilgi ve desteklerin devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ