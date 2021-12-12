Milletvekili Taş, Çelikhanlı gençlerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş Çelikhanlı ğençlerle bir araya geldi.

Ankara'da yaşayan Çelikhanlılar ile Adıyamanlılar Vakfı Ankara şubesinde bir araya gelen Milletvekili Taş, Vakıf Başkanı Hüseyin Duran'dan vakıf çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Çelikhanlı gençlerle sohbet eden Milletvekili Yakup Taş, Çelikhan'ın son yıllarda hizmet anlamında ciddi yatırımlar aldığını, Çelikhan'ın alt yapı sorununun kalmadığını, doğalgaza kavuştuğunu ve son günlerde de ana yolların asfalt yapıldığını söyledi.

Taş, Belediye Başkanı Mustafa Bulut'un Milletvekilleri ile güzel diyalog içerisinde olduğunu ve Milletvekilleri olarak da Çelikhan konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Çelikhan'ı dünyaya tanıtan en önemli ürün olan tütün konusunda ise kooperatifleşme sürecinin bitme aşamasına geldiğini diye getiren Taş, önümüzde ki günlerde kooperatifin tütün alımına başlayacağını kaydetti.

Taş ayrıca, kooperatifleşme ile birlikte Çelikhan tütününün karışımdan kurtulacağını ve marka değeri ile halkın daha kazançlı çıkacağını söyledi. - ADIYAMAN