Üye Girişi
Milletvekili Tutdere artan intihar vakalarına dikkat çekti - Son Dakika

Milletvekili Tutdere artan intihar vakalarına dikkat çekti

14.12.2021 09:24
Milletvekili Tutdere artan intihar vakalarına dikkat çekti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da son günlerde artan intihar vakalarıyla ilgili TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da son günlerde artan intihar vakalarıyla ilgili TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da artış gösteren intihar vakalarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması, halk sağlığı sorunu haline gelen intihar vakalarının araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Adıyaman'da son günlerde artan intihar olaylarına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, "4 Kasım'da bir yurttaşımız kafasına tabancayla ateş ederek; 16 Kasım'da 3 çocuk annesi bir yurttaşımız kendisini evinin banyosuna asarak; 1 Aralık'ta bir yurttaşımız ilaç içerek intihar ederek yaşamına son vermiş, 7 Aralık tarihinde 1 yurttaşımız kendisini binadan atarak hayatına son verdi. 2 Aralık'ta bir yurttaşımız ise 'Evime ekmek alamıyorum' diyerek intihar girişiminde bulunmuştur. Bu tablo maalesef yurttaşlarımızın ne kadar büyük bir çıkmazda olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı araştırma komisyonunun kurulması ve konunun araştırılması hayati bir öneme sahiptir" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar vakalarında artış meydana geldiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, "2018 yılından beri kendini gösteren ve gün geçtikçe derinleşen ekonomik kriz sebebiyle ölümle sonuçlanan intihar vakalarında ciddi bir artış söz konusudur. Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar vakaları meydana gelmekte, vatandaşlarımız geçinemedikleri için canlarına kıymaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da gerçekleşen intihar vakalarının çoğunun ekonomik temelli olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere, "Ekonomik kriz hali yurttaşlarımızın psikolojilerini bozmakta intihara sürüklemektedir. İntihar olayları ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Böylesi büyük bir halk sağlığı sorununu görmezden gelemeyiz. Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz bu halk sağlığı sorununun başlıca tetikleyici sebeplerindendir. Bu önemli halk sağlığı sorununun araştırılarak çözüm yolları geliştirilmesi için önem arz etmektedir" şeklinde konuştu - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere artan intihar vakalarına dikkat çekti

Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, İntihar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere artan intihar vakalarına dikkat çekti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bozcaada feribotlarına fırtına engeli 09:20 Bozcaada feribotlarına fırtına engeli
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 18 yaşındaki genci öldüren zanlı, kavgayı dağıtmak için rastgele ateş etmiş 00:58 18 yaşındaki genci öldüren zanlı, kavgayı dağıtmak için rastgele ateş etmiş Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor 18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı 16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı

Son Dakika Haberleri
09:23 Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak
09:19 Bozcaada feribotlarına fırtına engeli
09:18 Sağlık çalışanları yarın grevde! ''Hükümete bir günlük uyarıda bulunuyoruz''
09:09 Son dakika! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 yaralı var
09:05 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu
08:50 Doğu Ekspresi seferlerine tekrar başlıyor! Korona nedeniyle ara verilmişti
08:47 Bir kripto vurgunu da Trabzon'dan! Futbolcular, hakemler, polisler dolandırıldı
08:43 2 milyon lira kül olup uçtu! Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı
08:09 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde
Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak         
09:24
Sağlık çalışanları yarın grevde! ''Hükümete bir günlük uyarıda bulunuyoruz'' Sağlık çalışanları yarın grevde! ''Hükümete bir günlük uyarıda bulunuyoruz''         
09:18
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı         
17:32
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 09:32:01. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Tutdere artan intihar vakalarına dikkat çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement