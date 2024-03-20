CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TOKİ kura listesinde çıkan evi iade ediyor

Politika

TOKİ kura listesinde ismi çıkan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Bu memlekette depremde birinci derece yakınlarını kaybedenler var ailesinden onlarca şehit verenler var, ben hakkımdan vazgeçiyorum" dedi.

Seçim Koordinasyon Merkezinde hemşerileriyle bir araya gelen Milletvekili ve belediye başkan adayı Abdurrahman Tutdere, "Bugünkü kurayla ilgili ilginç bir şey yaşanmış; kurada milletvekilinize, başkan adayınıza da ev çıkmış, Abdurrahman Tutdere'ye ev çıkmış. İlkin inanmadım sonra sordum gerçekmiş, belli ki burada yine bir algı peşindeler ama ben burada bütün halkın huzurunda söylüyorum; bu memlekette depremde birinci derece yakınlarını kaybedenler var, ailesinden onlarca şehit verenler var, ev kuralarını çekerken önceliği onlara verin. Ben Abdurrahman Tutdere olarak eğer o kura gerçekten doğru yapılmışsa bana çıkmışsa dahi o evi iade ediyorum, hakkımdan vazgeçiyorum. Bir garibana verin, bir Adıyamanlı hemşerime o evi verin. Buradan ilgili kuruma çağrı yapıyorum, o evi depremde yakınlarını kaybetmiş ihtiyaç sahibi bir ailemize verin, helal hoş olsun ben vazgeçtim" dedi. - ADIYAMAN