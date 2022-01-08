Milletvekili Tutdere'den Adıyaman ve ülke gündemiyle ilgili açıklama - Son Dakika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, partisinin il başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakan Uyanık, İl başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile birlikte basın açıklaması yapan Milletvekili Tutdere, yerel ve genel sorunlara değinerek açıklamada bulundu.

Ülke gündemiyle ilgili ilgili konuşan Milletvekili Tutdere, "Ülkemizde 2022 yılına zamlarla girdiler. Özellikle doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere gelen zamlar vatandaşı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle Adıyaman'da elektrik enerjisiyle tarımsal sulama yapan çiftçimizin mağduriyet yaşamasına ve verimliliğin düşmesine neden olacaktır.

İktidar patisi artık Türkiye'yi yönetemiyor. Ülkemiz ciddi bir savrulmayla karşı karşıyadır. Ekonomik krizi bitirin. Yanlış politikalar ile ne faiz ne de fiyatlar düşmüyor. AK Parti'nin kur korumalı ekonomik modeli fakirin sırtına, yeni vergiler bindirdi. Fakir çalışacak, zengin kazanacaktır.

CHP olarak biz Türkiye'yi adım adım geziyoruz. Zor zamanda CHP olarak halkımızın yanındayız. CHP atık eleştirel değil, yol gösteren bir parti konumundadır. Artık herkes sandığı bekliyor. AK Parti iktidarının sorunları çözme kabiliyeti kalmamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili İçişleri Bakanlığının iddiaları ve suçlamaları tutmayacaktır. Hukuka, demokrasiye bağlı insanlardır. Onların yasa dışı işlerle işi asla olamaz" dedi.

Adıyaman ile ilgili ise Tutdere, "1 Ocak'ta yürürlüğe giren tütün ile ilgili hapis cezasının kaldırılmasını istiyoruz. Yasalar toplumsal ihtiyaca göre çıkar. Bu yasa tütün üreticilerinin sorunlarını çözmekten uzaktır. Tütüncüyü suçlularla aynı kefeye koymaktır. Bu yasanın uygulanabilirliği yoktur. Bu yasa değiştirilsin. İktidar partisi çıkardığı kanunu savunmaktan ziyade muhalefeti suçluyorlar. Bu kanun 2017'de çıktı. İktidar partisi tütün üreticilerini seviyorsa, yerle tütün ticaretine hapis cezası getiren bu cezayı kaldırın. Ceza kanununa baktığımızda hırsızlık suçu 1 yıldan, dolandırıcılık suçu 1 yıldan başlıyor ama tütün ticareti 3 yıldan başlıyor. Bu yasanın ortadan kaldırılması için kanun teklifimizi yeniden verdim.

İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılmıyordu. Bunu mecliste dile getirdik. Adıyaman Belediyesi bunla ilgili açıklama yaptı. İnşallah ihtiyaç sahiplerine biran önce kömürler ulaştırılır.

Muhtarlar birkaç gün önce eski devlet hastanesinin bulunduğu yerde basın açıklaması yaptı. Ben o basın açıklamasını yapan muhtarlara teşekkür ediyorum. Adıyaman'da sorunların çözümü için muhtarların, sivil toplum örgütlerinin dile getirme vakti gelmiştir. Onlar dile getirdikçe eksiklik giderilecektir. Muhtarların bu konudaki açıklamadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN