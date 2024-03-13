CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Öğretmenevi inşaatıyla ilgili verdiği soru önergesine verilen cevabı açıkladı.
CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Abdurrahman Tutdere, öğretmenevi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen cevapta inşaatın ne zaman tamamlanacağına açıklık getirilmediğini söyledi. Tutdere söz konusu soru önergesinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan inşaatta yaşanan gecikmenin nedenleri ve Öğretmenevi'nin ne zaman tamamlanacağına dair bilgi istedi.
Tutdere, "8 Nisan 2022'de sözleşmesi imzalanan ancak bugüne kadar tamamlanmayan, kentte konaklama sıkıntısını önemli ölçüde gideren Adıyaman Öğretmenevi'nin akıbetine dair soru önergesi verildi. 15.01.2024 tarihli ve 32430 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında öğretmenevleri için hazırlanan program detay çalışmaları devam etmektedir. Adıyaman Valiliğinde konuya ilişkin olarak, Adıyaman Öğretmenevi'nin hayırsever tarafından inşaat yapımının başlatıldığı, ihaleyi alan firma ile 04.08.2022 tarihinde sözleşme imzalandığı, 08.08.2022 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, ancak inşaatın geriye kalan işlerinin bölgede yaşanan depremden dolayı geciktiği bu nedenle tamamlanamadığı, tamamlanması için yaklaşık maliyeti hazırlanarak vakanlığa sunulduğu ve bakanlığın bütçesinden tamamlanmak üzere 2024 Yılı Devlet Yatırım Programına alınması için teklifte bulunulduğu belirtilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Politika › Milletvekili Tutdere: 'Öğretmenevi'nin ne zaman tamamlanacağına açıklık getirilmedi' - Son Dakika
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