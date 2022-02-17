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Milletvekili Tutdere, tütüne hapis cezasının kaldırılmasını istedi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, tütüne hapis cezasının kaldırılmasını istedi

17.02.2022 18:34
Milletvekili Tutdere, tütüne hapis cezasının kaldırılmasını istedi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında tütün üreticilerinin sorunlarını gündeme getirdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında tütün üreticilerinin sorunlarını gündeme getirdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Adıyaman'ı hem zamlar vurdu hem de AK Parti'nin yasakları vurdu. AK Parti'nin getirmiş olduğu zulüm yasası 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. 1 Ocak'tan bu yana Genel Başkanımız grup toplantısında, Adıyaman Milletvekili olarak ben meclis kürsüsünde defalarca ifade ettik, dile getirdik. Adıyaman kan ağlıyor, Adıyaman'daki tütün üreticisi yasaklarınız nedeniyle kan ağlıyor, bu insanlar evlerine ekmek götüremiyorlar, açlıkla karşı karşıyalar, açlıkla. Siz, bu insanların sabırlarını nereye kadar test edeceksiniz? Getirin, bu zulüm yasanızı erteleyin, ertelemek için bir kanun teklifi getirin Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna destek olacağız dedik. Bugüne kadar tık yok, sağırları oynuyorsunuz, duymazlıktan geliyorsunuz, görmemezlikten geliyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Adıyaman'da yaptığı konuşmasında verdiği sözleri dile getiren Milletvekili Tutdere, "1 Haziran 2018 tarihinde Adıyaman Meydanı'nda bütün Adıyamanlılara hitaben "Siz kazanılmış haklarınızdan asla geri adım atmayacaksınız, AK Parti ekmeğinizi büyütmeye geldi.' demiştiniz. Peki, ben buradan soruyorum, aradan yıllar geçti, Adıyamanlının, tütün üreticisinin ekmeği büyüdü mü? Hayır. Cumhurbaşkanı, siz bu konuşmayı yaptığınızda tütüne ilişkin sadece idari para cezası vardı. Bugün ne var? Üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası var. Hani kazanılmış haklara bir şey olmayacaktı? Hani bu işin teminatı sizdiniz? Hani siz gerekli talimatları vermiştiniz, millet rahat nefes alacaktı? Hiçbirisi olmadı" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Milletvekili, Adıyaman, Tütün, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, tütüne hapis cezasının kaldırılmasını istedi - Son Dakika


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