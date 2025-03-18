Milletvekili Ün; "Kadim birliğimizin en güçlü nişanı Çanakkale Şehitlerini rahmetle anıyorum" - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Ün; "Kadim birliğimizin en güçlü nişanı Çanakkale Şehitlerini rahmetle anıyorum"

Milletvekili Ün; "Kadim birliğimizin en güçlü nişanı Çanakkale Şehitlerini rahmetle anıyorum"

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajında; "Onların bağımsızlık aşkı zamanın en güçlü ordularını dize getirmiştir.

18.03.2025 09:55
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajında; "Onların bağımsızlık aşkı zamanın en güçlü ordularını dize getirmiştir. Bugün de aynı ilhamla aziz hatırlarına layık olacak, canları kanları pahasına bizlere emanet bıraktıkları vatanımızı sonsuza dek koruyacağız. Kadim birliğimizin en güçlü nişanı Çanakkale Şehitlerini rahmetle anıyorum" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle videolu açıklama yaptı. Milletvekili Ün, video da, 'Bugün Türkiye'nin her karış toprağı olduğu gibi Denizli'de Çanakkale. Çanakkale şehitlerimizin fedakarlıklarla dolu hatıraları hepimizin aziz vatanımıza karşı sorumluluğunu artırıyor. Onlar bayrağı arş-ı alaya, peygamber efendimizin komşusu olma makamına çıkartmış aziz önderlerimizdir. Denizli'mizde şehrimizin her bir karış toprağında Çanakkale ruhunu, şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı o eşsiz fedakarlık ve cesaret öykülerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak bizlerin sorumluluğudur. Bu ruh Denizli'mizi daha adil, daha müreffeh, daha adaletli bir geleceğe taşıma azmimizi perçinliyor. Bugün onların bize bıraktığı en büyük mirası birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu daha da güçlendirme sözü veriyoruz. Çanakkale'de verilen mücadelenin ruhu Denizli'mizin her köşesinde yaşamaya, ilham vermeye devam edecek. Çanakkale geçilmez, geçilmeyecek. Bu topraklar bize şehitlerimizin emanetidir ve bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Onların bize emanet ettiği bu kutsal vatanı, aynı inanç ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Kadim birliğimizin en güçlü nişanı Çanakkale Şehitlerini rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Ün; 'Kadim birliğimizin en güçlü nişanı Çanakkale Şehitlerini rahmetle anıyorum' - Son Dakika

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