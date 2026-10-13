Milletvekili Yüksel, İran'a gönderimi durduran şirketin Ukrayna hizmetine değindi - Son Dakika
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Milletvekili Yüksel, İran'a gönderimi durduran şirketin Ukrayna hizmetine değindi

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Yeni Yol Partili Ali Yüksel, uluslararası kargo şirketinin İran'a gönderimleri durdurmasını eleştirerek aynı şirketin Ukrayna'da savaş sürerken hizmet vermesini örnek gösterdi. Yüksel, Türkiye'nin lojistik kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Yol Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, "Türkiye lojistik kapasitesini güçlendirmeli." dedi.

Yüksel, Meclis'teki basın toplantısında, uluslararası kargo ağlarının bugün ticaretin, ihracatın, ithalatın, e-ticaretin ve vatandaşların aileleriyle olan ekonomik bağlarının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye'de de faaliyet gösteren uluslararası bir kargo şirketinin İran'a gönderimleri durdurduğunu söyleyen Yüksel, bu durumu eleştirdi. Aynı şirketin Ukrayna'da savaş devam ederken kargo hizmeti sunduğunu ifade eden Yüksel, İran'a yönelik uygulamanın nedenini sordu.

Söz konusu şirketin Türkiye'nin uluslararası kargo ve lojistik altyapısında önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ekonomik ve lojistik güvenliğinin korunmasını istiyoruz. Türkiye, hiçbir ülkeye karşı peşin hüküm vermemeli ancak kendi vatandaşlarını ve kendi ekonomik çıkarlarını koruyacak tedbirleri de almak zorundadır. Uluslararası ticaret yollarımızın, lojistik ağlarımızın ve kargo sistemlerimizin dışarıdan alınabilecek kararlara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Türkiye bu gelişmelere karşı dikkatli olmalı. Türkiye alternatiflerini şimdiden oluşturmalı. Türkiye lojistik kapasitesini güçlendirmeli."

Kaynak: AA
MilletvekiliAli YükselPolitikaTürkiyeEkonomiİranSon Dakika

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