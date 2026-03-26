Milletvekilleri Meclis'te Sorunları Tartıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milletvekilleri Meclis'te Sorunları Tartıştı

Milletvekilleri Meclis\'te Sorunları Tartıştı
26.03.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti milletvekilleri, Van'ın sorunları, ekolojik kriz ve kadın cinayetlerine dikkat çekti.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantısında gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Sayyiğit, Van'ın, yeni bir şehir stadyumu ile otogar ihtiyacından işsizlik ile yoksulluğa, uçak seferlerindeki yetersizlikten ekolojik yıkıma kadar birçok "kronik sorunla" karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Van'daki bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretilmediğini ileri süren Sayyiğit, kentteki Nevruz kutlamaları öncesi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a üst araması yapılmak istenmesine de tepki gösterdi.

İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğini belirterek, meselenin sadece ekonomik değil ekolojik boyutunun da ele alınması gerektiğini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonucu dünyanın toprağının, havasının ve suyunun kirlendiğini belirten Akın, yaşanan ekolojik krizin katlanarak arttığını ifade etti.

Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, son dönemde gerçekleşen kadın cinayetlerine değinerek, bu cinayetlerin "politik" olduğunu öne sürdü.

İlgili kurumların ve yetkililerin kadın cinayetlerine karşı daha etkin hareket etmesini isteyen Doğan, "Bireysel silahlanmayı önleyici yasal yaptırımların TBMM'de görüşülmesi gerekiyor. Kadınları yaşatmak, yaşamı güvence altına almak hepimizin sorumluluğundadır. Kadınların yaşam haklarını esas alan güvenceyi oluşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Doğan, "sendikalaştıkları için işten atıldığı" iddia edilen Mersin Liman işçilerinin haklarının verilmesini istedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Milletvekilleri Meclis'te Sorunları Tartıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:14:47. #7.13#
SON DAKİKA: Milletvekilleri Meclis'te Sorunları Tartıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.