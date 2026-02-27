Milletvekillerinden Jeotermal Tepkisi - Son Dakika
Milletvekillerinden Jeotermal Tepkisi

27.02.2026 16:33
DEM Parti milletvekilleri jeotermal enerji projelerini ve yeni kanun teklifini eleştirdi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ve Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Olan, basın toplantısında, Bitlis ve çevresinde planlanan Jeotermal Enerji Santralleri (JES) projesine tepki gösterdi. JES'lerin bulundukları bölgelerde büyük ekolojik kırımlara yol açtığını ileri süren Olan, "Toprağın derinliklerinden çekilen akışkanlar, yeraltı su kaynaklarını kirletmekte tarım alanlarını kurutmakta ve geri dönüşü olmayan bir ekolojik tahribata yol açmaktadır." dedi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jeotermal enerji santrali kurulması için ihale sürecinin Bitlis İl Özel İdaresi tarafından başlatıldığını belirten Olan, "Tüm bu talan projelerine karşı sadece sahada değil hukuki açıdan da mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Şenyaşar, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Teklifin vatandaşları ilgilendirmediğini ileri süren Şenyaşar, "Bir avuç insanın şatafatının devam etmesi için yasal düzenleme yapılamaz. Devletin hiçbir kurumu ve hiçbir iktidar kutsal değildir. Devlet halkın huzur içinde yaşaması için vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, DEM Parti, Politika, Enerji, Çevre, Son Dakika

Milletvekillerinden Jeotermal Tepkisi

