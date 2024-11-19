Milletvekillerinin Dokunulmazlığı İçin Tezkere - Son Dakika
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Politika

Milletvekillerinin Dokunulmazlığı İçin Tezkere

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için tezkere sunuldu.

19.11.2024 10:18
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CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan."

Kaynak: AA

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