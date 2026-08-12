Milli Dayanışma Toplantısı Başladı
TBMM ve İçişleri Bakanlığı, toplumsal bütünleşme için toplantı düzenledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu toplantı başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısı başladı.
Kaynak: İHA
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