Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci: Eğitim Sürekli Reform İçinde Olmalı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Hiç bitmeyecek reformlar çağı vardır. Çok değil 10 sene önce dijital teknolojiyi konuşuyorduk. Bugün yapay zeka teknolojisini konuşuyoruz. Siz neye göre reform yapacaksınız? Eğitimin sürekli bir reform içinde olması gerekir." dedi.
Yelkenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Merkezi'nde düzenlenen "Eskişehir Öğretmen Akademileri Açılış Dersi Programı"nda yaptığı konuşmada, bu akademilerin öğretmenliğe farklı ve daha doğru bir yerden bakmanın farkındalığını oluşturmayı amaçladığını söyledi.
Öğretmen akademilerinin, eğitim fakültelerindeki akademisyenlerin öğrettiklerini tekrarlamak gibi bir iddiası olmadığını belirten Yelkenci, "Öğretmen akademilerinin amacı, öğretmenlerimizi bulundukları çevrenin dışına çıkarıp mekanla ve insanla temas ettirmektir. Böylece onların hem çevrelerini hem iç dünyalarını genişletmek, aslında çok farklı alanlarından beslenerek kendilerine farklı dünyaları oluşturmak için imkanları belli bir yöntem dahilinde sağlamaktır." diye konuştu.
Yelkenci, teknolojiyle eğitim arasında ortak yaşam ilişkisi olduğunu dile getirerek, teknoloji arttıkça eğitim araçlarının zenginleştiğini vurguladı.
Eğitimin sürekli reform içinde olması gerektiğinin altını çizen Yelkenci, şunları kaydetti:
"Hiç bitmeyecek reformlar çağı vardır. Çok değil 10 sene önce dijital teknolojiyi konuşuyorduk. Bugün yapay zeka teknolojisini konuşuyoruz. Siz neye göre reform yapacaksınız? Eğitimin sürekli bir reform içinde olması gerekir. Bunlardan bakanlığımızın 61 ilde yürüttüğü güzel örneklerden bir tanesi de Harezmi Eğitim Modeli'dir. Esnek bir yapıdır. Bir araç olarak 10 sene evvel 'Harezmi Eğitim Modeli'nde kodlama ve robotik, bileşenlerden bir tanesiyken bugün yapay zeka bileşenlerden bir tanesi. Aynı zamanda sosyal bilimler ve disiplinler arası algoritmik düşünme veya bilgi işlemsel düşünme, diğer önemli bileşenleri. Bu esnekliğe sahip modellerinizin olması gerekir. Dolayısıyla hem eğitim yapınızın, sisteminizin, programlarınızın esnek olması hem de aynı zamanda bunu ölçme değerlendirme süreçlerinizin de esnek süreç odaklı ve durum odaklı olması gerekir."
Yelkenci, beceri örgüsü temelli müfredata da değinerek, tek başına bir beceri seti veya beceri boyutu değil, birkaç beceri boyutunu bir arada işletecek bir müfredatın geldiğine dikkati çekti.
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Yelkenci'ye konuşmasının ardından tablo hediye ettiği programa kentte görevli öğretmenler de hazır bulundu.
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