Milli Eğitim Bakanı Erzurum'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Erzurum\'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi'ndeki 'Maarif Buluşmaları' programının ardından Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Daha sonra MHP İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulunan Bakan Tekin, Erzurum Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

09.02.2024 19:35
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi'ndeki "Maarif Buluşmaları" programının ardından kent merkezinde Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Tekin, daha sonra MHP İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, Erzurum Müzesi'nde AK Parti Erzurum Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Erzurum" programında da gençlerle bir araya geldi.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Tekin'e ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA

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