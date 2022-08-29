Milli Eğitim Bakanı Özer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

29.08.2022 18:18
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde, tarihten aldığımız güçle bağımsızlık ruhunu daima yaşatacak gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde, tarihten aldığımız güçle bağımsızlık ruhunu daima yaşatacak gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Özer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şanlı tarihe sahip aziz Türk milletinin kahramanlıklarla örülü bağımsızlık mücadelesini taçlandıran zaferin 100. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

Dünyada eşine ender rastlanan 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletinin vatan bütünlüğünden ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bu zaferin yaktığı ateş, hürriyet azmindeki başka milletlerin de yolunu aydınlatmıştır. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde, tarihten aldığımız güçle bağımsızlık ruhunu daima yaşatacak gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişiyle onur duyan ve istikbaline sahip çıkan evlatlarımız, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarına minnet ve saygılarımı sunuyor, saygıdeğer milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

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Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Özer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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