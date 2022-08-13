Milli Eğitim Bakanı Özer, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

13.08.2022 18:29
Milli Eğitim Bakanı Özer, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Çocukların eğitime erişimleri hiç kimsenin umurunda değildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Çocukların eğitime erişimleri hiç kimsenin umurunda değildi. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin himayesinde Türkiye'nin her noktası, eğitim kurumlarına kavuşturuldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Özer, Türkiye'de son 20 yılda eğitimde devrimsel dönüşümler yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin evlatlarının, eğitimin tüm kademelerine ücretsiz ulaşabildiğini dile getiren Özer, "Bu ülkenin evlatlarının, siz değerli ailelerin yavrularının eğitimin tüm kademelerine ücretsiz bir şekilde erişebilmesi için Çorum'a, Amasya'ya, Cizre'ye, Silopi'ye hiçbir bölge ayrımı yapılmadan devasa yatırımlar yapıldı." diye konuştu.

Türkiye'de 2000'li yıllarda 300 bin seviyesindeki derslik sayısının bugün 857 bine ulaştığının altını çizen Özer, "Bugün eğitim sistemimizde 18,9 milyon yavrumuz ücretsiz eğitim almaktadır. Aynı zamanda 1,2 milyon öğretmenimiz eğitim sisteminde yer almaktadır. Şu anda eğitim siteminde yer alan öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 19 yılda alındı." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Başörtülü kızlarımız, kadınlarımızı eğitime erişemiyordu, başörtüsü yasağı bu dönemde kaldırıldı. Bugün kadına şiddetten konuşanlar, o gün kadına şiddetten konuşmuyorlardı. Başörtülü kadınlarımız yurt dışı eğitimine gittiği zaman, bugün beyin göçünden konuşanlar, o gün beyin göçü hakkında konuşmuyorlardı. Çocukların eğitime erişimleri hiç kimsenin umurunda değildi. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin himayesinde Türkiye'nin her noktası, eğitim kurumlarına kavuşturuldu. Bugün de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu eğitim kurumlarının açılışını yapacağız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Özer, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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