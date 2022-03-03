Milli Eğitim Bakanı Özer, Anadolu medyası ortak yayınında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Anadolu medyası ortak yayınında konuştu Açıklaması

03.03.2022 16:44
Milli Eğitim Bakanı Özer, Anadolu medyası ortak yayınında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayımız 2 ay gibi sürede 159 binden 360 bine çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayımız 2 ay gibi sürede 159 binden 360 bine çıktı. Bu yıl hedefimiz 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkeziyle tanıştırmak." dedi.

Bakan Özer, Edirne'deki programlarının ardından, Anadolu medyası ortak yayınında "Anadolu Soruyor" programının canlı yayınına katılarak soruları yanıtladı.

Özer, salgın sürecinde öğrencilerin de tedbirlere riayet ettiğini söyledi. Önlemler alınırsa bu tip durumlarda aslında en güvenli yerlerin okullar olduğunu belirten Özer, "Bunu tüm paydaşlarımızla, öğretmenlerimizle, çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte tüm Türkiye'ye göstermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 18 milyon öğrenci ve 2 milyon öğretmenimizle gerçekten devasa bir sistemimiz var." diye konuştu.

Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Son 19 yıl, cumhuriyetimizin eğitim tarihinde okullaşma oranlarının en yüksek rakamlara ulaştığı bir döneme karşılık geliyor. Bu ne demektir? Okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm eğitim kademelerinde, ilkokulda, ortaokulda, lisede 81 ilde, tüm ilçelerde müthiş bir seferberliğe tanıklık ettik. Yani çok ciddi okullar yapıldı, derslik sayıları 300 binlerden 600 bini devlet olmak üzere 855 bine ulaşan bir eğitim sistemi ortaya çıktı. Aynı zamanda çok ciddi öğretmen alımları yapılarak öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da düştü."

Proje ile amaçlarının tüm okullara kütüphane kazandırmak olduğunu vurgulayan Özer, "Çocuklarımızın kitapla diyaloğunu, temas düzeyini arttırmak istiyoruz. Okullarda kütüphanelerin sadece kitap alışverişinin yapıldığı yer değil, kültür sanat etkinliklerin yapıldığı, okulun kalbinin attığı bir mekana dönüştürmek istiyoruz. İki ay gibi kısa sürede bin 360 kütüphane yaptık." dedi.

-"Bu yıl hedefimiz 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkeziyle tanıştırmak"

Mesleki eğitimin ülkelerin ekonomik kalkınmasında çok önemli olduğuna işaret eden Özer, şöyle devam etti:

"Dünyadaki eğitim sistemlerine baktığınız zaman mesleki eğitim hep problemlidir. Hep sıkıntılar yaşamıştır. Yani dışarıdan bir eğitim politikası olarak müdahaleyle mesleki eğitim artık iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiremez duruma getirilmiştir. Meslek liseleri ürettiği ürünleri ihraç etmeye başladı. Bu müthiş bir şey. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayımız 2 ay gibi sürede 159 binden 360 bine çıktı. Bu yıl hedefimiz 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkeziyle tanıştırmak. Mesleki eğitim güçlendiği zaman ekonomi güçlenir. Toplum daha müreffeh hale gelir. Aynı zamanda liseler arasındaki başarı farkı da ortadan almış olur."

Özer, salgın sürecinde meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığını ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bir soru üzerine Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu bu ülkede yıllardır her zaman dile getirilmiştir. Nasıl eğitimde 19 yılda kitlesel dönüşüm sağlandıysa eğitim sistemlerimizin ana bileşenleri olan öğretmenlerimiz için de bir meslek kanunu hayata geçmiş oldu. Bu kanunla öğretmenlik artık bir kariyer sistemine dönmüş oldu. Öğretmenler artık daha donanımlı şekilde sınıflarını devralabilecekler. Öğretmen olduktan sonra 10 yıl öğretmenlik yapan öğretmenlerimiz isterlerse uzman öğretmenlik sistemine dahil olabilecek."

Bakan Özer, 2021'de KPSS'ye girmiş öğretmenlerin atamasına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Çok fazla gençlerimizi bekletmeden atamalarla ilgili güzel haberleri paylaşırız. Çok detay vermeyelim ama atama olacak. 19 yıllık eğitim öğretim sürecinde öğrenci sayısı artarken, okullaşma oranları artarken Türkiye çok önemli bir şeyi başardı. 2000'li yıllarda 500 binin üzerinde öğretmenimiz varken bugün öğretmen sayısı bir milyon 200 bini geçti. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Hükümetimiz eğitime en fazla bütçeyi ayıran, en fazla öğretmen ataması yapan hükümettir. Şu anda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20'lerin altına düştü, bu dönem eğitimde bir milattır."

Bakan Özer, kasım ayından itibaren yardımcı kitapları öğrencilerle buluşturmaya başladıklarını anlatarak "Şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık. Bu sene hedefimiz 100 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrencilere ulaştırmak. Öğrenciler için fırsat eşitliği oldu ve veliler üzerinden külfet kalktı." dedi.

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Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Öğretmen, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Özer, Anadolu medyası ortak yayınında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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